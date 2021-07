Bitcoin, Ethereum, ont rebondi depuis leurs plus bas niveaux hebdomadaires alors qu’Elon Musk a révélé la détention de Bitcoins par SpaceX. Les actifs digitaux ont progressé après que Cathie Wood et Jack Dorsey ont également exprimé des points de vue haussiers.

Plus tôt dans la semaine de trading, le prix du Bitcoin a testé le support des 30 000 $, ce qui s’est produit à de nombreuses reprises au cours des deux derniers mois. À un moment donné au cours de cette semaine de trading, il a rompu en dessous.

Cependant, les investisseurs ont rapidement acheté la baisse. C’est alors qu’a débuté la B Word Conference, une conférence qui montre comment les institutions peuvent adopter le Bitcoin.

Plusieurs PDG et dirigeants de premier plan y ont participé. Les plus célèbres d’entre eux, Elon Musk de Tesla et SpaceX et Jack Dorsey de Twitter et Square, sont connus pour leurs investissements dans l’espace digital. Cathy Wood gère plusieurs fonds spéculatifs exposés à des entreprises qui ont investi dans le marché des crypto-monnaies.

Tesla et Square sont tous deux connus pour détenir des Bitcoins. Au premier trimestre de l’année, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans ce crypto actif, tandis que Square en a acheté pour 500 millions de dollars. Les deux PDG ont exprimé leur point de vue hawkish sur l’espace digital, déclenchant un fort rebond depuis les plus bas et une relance du marché de la crypto-monnaie.

SpaceX détient des Bitcoins, Musk dévoile sa participation dans Ethereum

L’une des grandes surprises de cette conférence a été la révélation par Elon Musk qu’il avait personnellement acheté de l’Ethereum et du Dogecoin. Bien qu’il n’ait précisé aucun montant, cette déclaration a suffi à susciter l’engouement des amateurs de crypto-monnaies.

Ainsi, Ethereum a rebondi depuis son niveau de support à 1 700 $ et a rapidement atteint le niveau de 2 000 $. Un mouvement au-dessus de 2 200 $ signalerait une force supplémentaire.

SpaceX est une autre entreprise dirigée par Musk. Comme il ne s’agit pas d’une entreprise publique, elle ne révèle pas ses résultats financiers et ses actifs, de sorte que les participants au marché ne savent pas combien de Bitcoins elle détient. Pourtant, la seule mention de sa détention de Bitcoin a suffi à déclencher un retour au-dessus de 32 000 $.

Pour l’avenir, le Bitcoin doit regagner le niveau de 40 000 $ pour que le biais baissier devienne haussier. Bien que les interventions hawkish de cette semaine aient aidé le prix à récupérer une partie des pertes du deuxième trimestre, il en faut plus pour que le biais baissier devienne haussier. Après tout, les participants au marché ont vendu massivement au cours du deuxième trimestre, lorsque le prix a chuté de plus de 50 %.