Les actions sont devenues rouges lundi pour commencer la semaine mal avant les décisions politiques clés de la Fed et de plusieurs autres banques centrales

Apple devait clôturer au-dessus de la valorisation de 3 000 milliards de dollars, mais a chuté de 2,1% pour clôturer à 2,88 000 milliards de dollars.

Le cours de l'action Tesla s'est négocié à la baisse le jour où Time Magazine a nommé le PDG de la société, Elon Musk, la « personne de l'année de Time ».

L'action Lucid a gagné 4%, atteignant des sommets intrajournaliers de 40,20 $ avant de clôturer à 39,15 $

Les actions ont chuté lundi, clôturant en baisse alors que le marché vacillait au milieu de l'anxiété des investisseurs concernant l'impact potentiel de la variante omicron Covid-19 sur les plans de relance économique. Le marché est également nerveux avant les réunions cruciales de la banque centrale et les déclarations de politique monétaire plus tard dans la semaine.

Le S&P 500 a chuté de 0,9% alors que le Nasdaq 100 a glissé de 1,5% mené par les actions technologiques. Pendant ce temps, le FTSE 100 britannique a chuté de 0,8% et le Nikkei japonais de 0,7%, avec des pertes pour l'indice composite chinois de Shanghai à 0,6% et l'indice Hang Seng de Hong Kong à -1,4%.

Les actions mondiales devraient connaître davantage de volatilité, ce qui entraînera des décisions clés de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

En ce qui concerne les actions individuelles, les actions d'Apple Inc., (NASDAQ : AAPL) et de Tesla (NASDAQ : TSLA) ont chuté lundi alors même que Lucid Group a connu une hausse le premier jour de négociation depuis que le Nasdaq 100 a annoncé avoir ajouté l'action avec six autres à l' indice de référence .

Apple baisse de 2,1% alors que la valorisation boursière est inférieure à 3 000 milliards de dollars

Les actions du fabricant d'iPhone Apple Inc. ont clôturé en baisse de 2,1% à 175,74 $ pour voir la valorisation boursière de l'entreprise passer de près de 3 000 milliards de dollars à environ 2,88 000 milliards de dollars à la clôture lundi.

Bien que les actions d'Apple se soient négociées à la baisse, tout comme d'autres actions technologiques à grande capitalisation comme Amazon.com Inc., Alphabet Inc. et Nvidia Corp, AAPL reste l'une des actions les plus performantes de 2021. Le cours de l'action a augmenté de plus de 200 % depuis mars 2020 et a décroché plus de 24% depuis début octobre.

Tesla Inc., les actions chutent de 5% alors même qu'Elon Musk est nommé Time Person of the Year

Le cours de l'action Tesla a également chuté, passant en dessous de 1 000 $ pour la première fois depuis octobre, la pression de vente l'ayant poussé à un creux intrajournalier de 957 $. Cela voit le stock du constructeur de véhicules électriques perdre un niveau de support clé autour de 1 000 $, avec des pertes observées depuis le pic de près de 1 230 $ début novembre.

TSLA a clôturé en baisse de près de 5% à 966,41 $, la valeur de l'action ayant perdu plus de 50 dollars ce jour-là.

Les actions de Lucid Group bondissent de 4% suite à l'ajout au Nasdaq 100

Les actions de la société de véhicules électriques Lucid Group (NASDAQ : LCID) ont augmenté de 4%, la hausse étant intervenue après que le Nasdaq 100 a annoncé avoir ajouté l'action à son indice de référence des plus grandes actions technologiques.

Alors que l'action commencera à être négociée dans le cadre du Nasdaq 100 le 20 décembre, les traders s'attendent à d'autres mouvements, surtout s'il y a un rebond plus large sur le marché.