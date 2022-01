Les actions ont chuté cette semaine alors que les investisseurs continuaient de s'inquiéter des hausses imminentes des taux d'intérêt.

Un effondrement plus large du marché a également vu l'espace crypto perdre des centaines de milliards de capitalisation boursière alors que Bitcoin a mené le marché dans le pire effondrement hebdomadaire depuis décembre.

Les actions ont chuté

Les marchés ont ouvert mardi après les vacances de Martin Luther King Jr. lundi. Mais le week-end prolongé n'a pas contribué à endiguer la chute des stocks de la semaine précédente.

Au cours de la semaine, le S&P 500 a chuté de 5,7 %, le Dow Jones de 4,6 % et le Nasdaq de 7,6 %, dont la chute à deux chiffres depuis le plus haut de novembre a poussé l'indice à corriger. Les actions technologiques ont continué de ressentir la plus forte pression, le secteur ayant perdu près de 10 % depuis le début de l'année, tandis que la consommation discrétionnaire a glissé sur les faiblesses des constructeurs automobiles.

Les actions européennes ont également chuté au cours de la semaine. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 1,40 % tandis que le FTSE 100 britannique a chuté de 0,65 % après avoir atteint un sommet de deux ans plus tôt dans la semaine. Le DAX allemand a glissé de 1,76 %, tout comme le CAC français et le FTSE MIB italien de 1,04 % et 1,75 % respectivement.

Crypto battue

Les crypto-monnaies ont également chuté au cours de la semaine, le Bitcoin glissant en dessous de 35 000 $ pour des baisses de plus de 20 %. La plupart des autres actifs numériques ont également chuté à deux chiffres avec plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière effacés du marché.

La corrélation avec les actions se poursuit et les analystes signalent une pression supplémentaire sur les prix si les marchés boursiers enregistrent davantage de pertes au cours de la semaine à venir.

Perspectives des banques centrales

Au cours de la semaine, la Banque du Japon, la Banque populaire de Chine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont toutes figuré d'une manière ou d'une autre.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que l'inflation britannique pourrait potentiellement traîner plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. Ses remarques sont intervenues après que les données aient indiqué que l'inflation du pays avait augmenté de 5,4 % en décembre, le rythme le plus rapide depuis près de trois décennies.

La BCE a déçu les attentes selon lesquelles elle augmenterait les taux d'intérêt en 2022.

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses perspectives accommodantes après une réunion de deux jours mardi. La banque centrale poursuivra la politique monétaire actuelle et prévoit une croissance de l'économie de 3,8 % d'une année sur l'autre.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit le taux d'intérêt sur le prêt à moyen terme d'un an pour la première fois depuis avril 2020. Cela est intervenu après que le PIB chinois a augmenté de 4 %, contre 4,9 % au troisième trimestre.

La semaine a cependant été relativement calme pour la Réserve fédérale, la réunion du FOMC de la banque centrale américaine devait avoir lieu la semaine prochaine. Cependant, le marché reste nerveux face aux hausses des taux, même si les experts du secteur soulignent la nécessité pour la Fed d'être agressive pour freiner l'inflation imminente.

Gains

(Les actions de Netflix coulent)

Tout au long de cette semaine plusieurs grandes entreprises ont publié des rapports sur leurs bénéfices, la pression de vente plus large s'intensifiant pour certaines après des revers dans les prévisions. Plusieurs autres actions ont plongé malgré les entreprises affichant des bénéfices meilleurs que prévu.

JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America et Goldman Sachs ont tous publié des résultats au quatrième trimestre. Les actions des principaux fournisseurs de services financiers ont cependant chuté à tous les niveaux pour contribuer à la baisse de Wall Street.

Le grand perdant de la semaine a été les actions de Netflix, qui ont glissé de plus de 20 % vendredi pour voir des appels à davantage de pertes dans les actions de croissance qui ont explosé pendant la pandémie. L'action Peloton a également fortement chuté jeudi avant de réduire une partie des pertes vendredi.

À quoi faire attention la semaine prochaine

La semaine prochaine, la réunion du FOMC, les tensions géopolitiques et les bénéfices seront des développements critiques susceptibles de façonner l'orientation du marché.