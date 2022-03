Les actions américaines ont clôturé la semaine dans le vert malgré une fin de séance de vendredi mitigée, tandis que les rendements obligataires ont bondi au milieu des nouvelles attentes de hausse des taux.

Le pétrole a enregistré des gains après que le marché se soit remis de l'annonce d'une attaque au missile contre des installations pétrolières en Arabie saoudite.

L'or a atteint des creux d'environ 1 952 $ l'once au milieu d'un sentiment de risque et d'un rallye des crypto-monnaies qui a vu le Bitcoin atteindre des sommets supérieurs à 45 000 $.

Actions américaines

Wall Street a clôturé de manière mitigée vendredi après une certaine pression de vente tardive, mais a terminé la période de 5 jours sur une note positive. Les gains sont survenus malgré le fait que le marché se soit lancé dans de nouvelles spéculations sur des taux d'intérêt potentiellement plus élevés de la part de la Réserve fédérale.

Plus tôt dans la semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale agirait de manière plus agressive pour lutter contre l'inflation, notamment en augmentant les taux de 50 points de base en mai.

L'incertitude autour de la guerre russo-ukrainienne a continué d'affecter les marchés, les tensions liées à une escalade tempérant les pourparlers positifs.

Le S&P 500 a clôturé à 4 543,06, en hausse de 0,51 % vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a également tenu à terminer la semaine à 34 861,24, ajoutant 153,30 points, ou 0,44 %, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 0,16 % pour clôturer à 14 169,30.

En performances hebdomadaires, le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,81%, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,55% sur la semaine. Le Nasdaq Composite, malgré les pertes de vendredi, était en hausse de 2,23 % sur le journal hebdomadaire.

Actions européennes

En Europe, les actions ont clôturé en légère hausse vendredi même si l'attention des investisseurs est restée sur la politique monétaire et l'incertitude autour de la guerre Ukraine-Russie.

Le Stoxx 600 paneuropéen a gagné 0,11 % tandis que le DAX allemand a clôturé à +0,22 %. Cependant, l'indice européen de référence Stoxx 600 a mis fin à une séquence de victoires consécutives de deux semaines en terminant la semaine en baisse de 0,19 %.

Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a clôturé la séance de vendredi en hausse de 0,21% et +1,06% pour la semaine.

Le MOEX russe a rouvert jeudi après un mois. Après avoir rebondi jeudi, les actions ont chuté pour terminer la séance de vendredi en baisse de 4% au milieu d'accords de prise de bénéfices.

Or, pétrole et crypto

Ailleurs sur les marchés cette semaine, les prix du pétrole ont cherché à récupérer les pertes. Après avoir reculé en dessous de 100 dollars le baril la semaine dernière, les prix se sont maintenus au-dessus de 110 dollars. Vendredi a vu une légère vente après l'annonce d'une attaque au missile contre des installations pétrolières dans le principal producteur saoudien.

Le marché s'est inversé tard dans la séance, le brut standard américain West Texas Intermediate ajoutant 1,39 % à 113,90 $ le baril. Le Brent de référence international a gagné 1,36 % à 120,65 $ le baril.

L'or a connu une semaine légèrement en sourdine après s'être fortement redressé au cours des premières semaines de la guerre russo-ukrainienne. Cela s'est produit alors que les rendements obligataires ont grimpé en flèche au milieu d'une Fed belliciste, le rendement américain à 10 ans atteignant 2,49 % pour son plus haut niveau depuis mai 2019.

Le prix de l'or a baissé de 0,3 % à 1 953,60 $ l'once.

En crypto, Bitcoin a gagné près de 10% au cours des sept derniers jours alors que BTC-USD a atteint des sommets supérieurs à 45 000 $ vendredi.

Des nouvelles autour du plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, envisagent des services de cryptographie pour ses clients, le pétrole américain Exxon exploite Bitcoin en utilisant du gaz et la Russie signale qu'elle pourrait accepter Bitcoin (BTC) de pays «amis» pour son gaz et son pétrole ajouté au sentiment haussier observé dans le semaine.