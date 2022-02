Au cours de la semaine à venir, la hausse des taux et la crise russo-ukrainienne resteront des facteurs clés, les baissiers étant susceptibles de conserver le point de vue à court terme.

Que s'est-il passé la semaine dernière sur les marchés ?



Wall Street a enregistré une nouvelle semaine négative, avec tous les indices en baisse de près de 2% à la clôture vendredi.

Les marchés continuent de connaître des turbulences sur fond d'inquiétudes géopolitiques et d'inflation/de hausse des taux.

Roku PayPal et Peloton étaient parmi les grands perdants cette semaine.

Le pétrole a baissé mais a aidé au-dessus de 90 dollars le baril, tandis que l'or a atteint un sommet de 8 mois alors que les investisseurs se sont enfuis vers des actifs refuges.

En crypto, Bitcoin a fortement fluctué, dépassant les 46 000 dollars avant de chuter à 38 350 dollars dimanche .

Les actions mondiales ont terminé la baisse hebdomadaire, enregistrant des pertes pour une deuxième semaine consécutive. Un léger rebond mercredi a incité les marchés à aller plus haut.

Cependant, le sentiment a été brutalement tempéré alors que les investisseurs ont fui les actifs à risque dans un contexte de tensions accrues autour d'une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie.

La volatilité a également été alimentée par des données d'inflation plus élevées et l'incertitude entourant les plans de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine.

Les minutes de la Fed de sa réunion de janvier ont indiqué que les responsables de la politique monétaire américaine se concentraient sur des taux d'intérêt plus élevés. La première de ces hausses est attendue aux alentours de mi-mars, les économistes et analystes financiers se dirigeant vers une hausse de 50 points de moins.

Performance hebdomadaire des actions

Sur la semaine, le S&P 500 a chuté de 1,65%, le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,9% tandis que le composite Nasdaq a terminé à -1,8%.

Les actions en Europe ont également chuté, avec le contrecoup mis en évidence par la menace de guerre et les préoccupations de politique monétaire. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a clôturé en baisse de -1,86% sur la semaine, tandis que le DAX allemand a terminé la semaine en baisse de 2,48%. Le CAC français a cédé 1,17% et l'indice de référence britannique FTSE 100 a glissé de 1,92%.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a franchi la barre des 2 % au cours de la semaine, mais se situait autour de 1,93 % à la clôture des marchés vendredi.

Roku et PayPal parmi les grands perdants cette semaine

Parmi les principaux perdants du marché boursier cette semaine figurait PayPal, qui a abandonné plus de 25% après son rapport sur les résultats. La valeur de l'action de croissance a chuté de 8 % cette semaine, tandis que les pertes sur 52 semaines ont atteint plus de 60 %.

Les méta-plateformes ont perdu plus de 6 % au cours de la semaine, tandis que les actions de Peloton ont chuté de 3 % vendredi et ont baissé de plus de 12 % au cours de la semaine. Comme les autres actions à grande capitalisation, les actions PTON ont fortement chuté depuis leur sommet de 52 semaines.

Vendredi, les actions de la société de streaming vidéo Roku ont chuté de plus de 22% après des prévisions de revenus pessimistes. Le titre est en baisse de 75% depuis ses sommets de 2021. Ailleurs, les actions d'Intel Corp ont chuté de 5,3 % vendredi.

Procter & Gamble Co. a surperformé ses rivaux dans le secteur des biens de consommation de base, enregistrant des gains hebdomadaires de 2,4 %. Les actions de la société ont augmenté de 26,3 % au cours de la dernière année.

Pétrole, or, Bitcoin

Les prix du pétrole ont clôturé la semaine à -2,9 % à environ 90,37 $ le baril. Malgré la forte volatilité observée au cours de la semaine, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 20 % depuis le début de l'année.

Les prix de l'or se sont redressés au milieu de la volatilité des actions et d'autres marchés à risque, atteignant des sommets de 1 907 $ l'once pour son plus haut niveau de prix en plus de 8 mois.

Le bitcoin (BTC-USD) a baissé de 4 % au cours des dernières 24 heures dimanche, avec des pertes hebdomadaires de près de 10 % alors que les taureaux se battaient pour éviter un nouveau déclin. Plus tôt dans la journée, le prix du BTC a atteint un creux de 38 350 $ pour son prix le plus bas en deux semaines.

En altcoins, Ethereum (ETH-USD) a chuté à 2 608 $, soit une baisse d'environ 9 % au cours de la semaine. La plupart des 20 meilleurs altcoins ont également enregistré des pertes dans un contexte de baisse plus large du marché.