Les données d'inflation aux États-Unis atteignent des sommets en 30 ans

Le Black Friday voit les actions acheminées alors que la variante omicron covid-19 inquiète les marchés

L'or atteint un sommet de 5 mois alors que Bitcoin se rallie pour enregistrer 69 000 $

La livre turque s'effondre dans un contexte économique croissant

En novembre, les marchés mondiaux ont été confrontés à deux obstacles majeurs, les principaux indices boursiers ayant mis fin à une série de semaines consécutives de gains. La publication des données d'inflation aux États-Unis pour octobre, qui ont montré la plus forte hausse d'inflation en 30 ans, et les difficultés économiques en Europe, ainsi qu'en Chine, ont contribué au ralentissement du S&P 500 et d'autres indices boursiers.

À quelques heures de la fin du mois, il y a maintenant une nouvelle inquiétude compte tenu de la découverte d'une nouvelle variante de covid-19 et des commentaires selon lesquels la souche pourrait s'avérer problématique pour les vaccins actuels.

Avec ces perspectives, voici les principales histoires de marché pour novembre.

L'inflation américaine atteint des sommets en 30 ans

En octobre, les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les États-Unis ont montré que l'inflation avait atteint son plus haut niveau depuis 1990. Les données, qui montraient que l'économie s'était affaiblie de 6,2 % en glissement annuel en octobre, étaient plus chaudes que prévu.

Les marchés boursiers ont profité du récit de l'inflation pour monter en flèche alors que la Réserve fédérale a signalé son intention de maîtriser l'inflation galopante en acceptant de réduire progressivement ses achats d'obligations de 120 milliards de dollars par mois.

La nomination de Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale a également eu lieu en novembre, les observateurs du marché se tournant vers une Fed belliciste alors même que les décideurs politiques ont révélé leur volonté d'augmenter les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

La réduction du programme d'assouplissement quantitatif a aidé le dollar par rapport à ses pairs, mais les actions et l'or ont souffert.

Déroute du Black Friday pour les actions

Les marchés boursiers ont été très volatils en novembre, mais les gains réalisés plus tôt dans le mois ont été anéantis lors du Black Friday. Lors d'une journée de négociation raccourcie aux États-Unis en raison des vacances de Thanksgiving, Wall Street a mené les indices mondiaux à virer au rouge alors que les actions s'effondraient à la nouvelle d'omicron, une nouvelle souche de Covid-19 que l'on craignait initialement d'entraîner des restrictions de voyage et des blocages nationaux à travers le monde.

Alors que les pertes du S&P 500 et du Dow Jones Industrial Average ont dépassé les 3%, la baisse de 3,7% du FTSE 100 l'a vu atteindre le plus grand vidage d'une journée depuis plus d'un an. L'indice de référence paneuropéen Stoxx 600 a également glissé de près de 4% pour toucher des plus bas vus pour la dernière fois en juin 2020.

Vendredi, les plus gros perdants ont été les actions de voyage tandis que les fabricants de vaccins ont connu une légère hausse, menés par Moderna qui a bondi de plus de 24% sur la journée.

L'effondrement de la livre turque

La livre turque a plongé de plus de 12% mardi 23 novembre, atteignant un nouveau plancher choquant par rapport au dollar. Au moment de la rédaction, les pertes cumulées de la livre en novembre s'élevaient à plus de 36%, la devise étant tombée à 13,11 pour un dollar et désormais bien en deçà des niveaux de support autour de 11,00.

La vente massive de la livre semble avoir été catalysée par des difficultés économiques, le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, n'ayant pas aidé avec les commentaires soutenant les mesures de relance de la banque centrale dans un contexte d'inflation croissante.

L'or franchit la barrière de 5 mois alors que Bitcoin atteint 69 000 $

Le 15 novembre, l'or, aidé par l'augmentation du sentiment de risque chez les investisseurs, a atteint un sommet de 1865,35 $ l'once, son plus haut niveau depuis juin. Malgré cela, l'or n'a pas réussi à maintenir une trajectoire haussière et a baissé de 0,3% au cours des 30 derniers jours.

Bitcoin a également culminé en novembre, avec la course pionnière de la crypto-monnaie à un niveau record de 69 044 $. Cela s'est produit au milieu d'une adoption institutionnelle accrue et de l'approbation des premiers ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin aux États-Unis.

La principale crypto-monnaie a cependant chuté de près de 10 % lors du Black Friday, ses pertes reflétant celles du marché boursier. Bitcoin se négocie actuellement à près de 58 300 $, et bien qu'il ait augmenté de près de 220 % l'année dernière, il a baissé d'environ 6 % au cours des 30 derniers jours. Cependant, les analystes disent qu'il reste haussier et pourrait encore atteindre un nouveau sommet avant la fin de l'année.