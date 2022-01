Le Nasdaq a enregistré une hausse de trois jours tandis que des pertes se sont produites sur les marchés après la politique de la Fed et les données sur l'inflation aux États-Unis

JPMorgan et Citigroup ont chuté après les rapports sur les résultats, tandis que KB Home et Wells Fargo ont enregistré des hausses importantes de leurs cours respectifs.

Le dollar et les rendements obligataires clôturent la semaine en hausse alors que l'or se maintient au-dessus de 1 800 $ l'once.

Les actions américaines se sont négociées à la baisse cette semaine après qu'une tentative de reprise ait échoué mercredi après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale était prête à utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre l'inflation.

Jeudi, les actions mondiales ont chuté après que les données sur l'inflation aux États-Unis ont montré que les prix avaient augmenté le plus rapidement en 40 ans en 2021 avec un pic de 7 %.

Le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 1,2%, le S&P 500 à 0,79% et le composite Nasdaq était en baisse de 0,52% au moment de la rédaction.

En Europe, le Stoxx 600 paneuropéen a clôturé en baisse de 1 %, tandis que le DAX allemand a perdu 0,9 % et le CAC français a baissé de 0,8 %. Le FTSE 100 britannique a terminé la semaine en baisse de 0,23 %.

Actions : gagnants et perdants dans la semaine

L'action KB Home a grimpé de 13% jeudi, les gains massifs survenant après que les bénéfices du constructeur de maisons au quatrième trimestre aient dépassé les estimations des analystes.

Les actions de Delta Air Lines ont bondi de 3 % après que la compagnie aérienne a annoncé des résultats financiers meilleurs que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'American Airlines et United Airlines ont également progressé alors que le secteur du voyage cherchait à rebondir après la nervosité du marché liée à Omicron.

Ford Motor Company (F) a également fait la une des journaux cette semaine, son prix atteignant un sommet en 20 ans pour catapulter la capitalisation boursière du constructeur automobile au-dessus de la barre des 100 milliards de dollars. Le mouvement historique pour la société intervient après que le cours de son action ait dépassé 25,87 $.

Les actions technologiques se sont de nouveau vendues jeudi pour voir des pertes importantes pour le Nasdaq anéantir les rendements depuis le début de l'année. Les actions Apple ont chuté de 1,9 %, Meta Platforms a chuté de 2 % tandis qu'Amazon a glissé de 2,4 % et Microsoft a coupé 4,2 % pour mettre en évidence la faiblesse du secteur.

Les actions de JPMorgan et Citigroup ont chuté vendredi alors que les sociétés ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu. Wells Fargo, qui a également publié vendredi ses résultats du quatrième trimestre, a bondi d'environ 4 %.

En Asie, les actions du croisiériste Genting Hong Kong ont chuté de plus de 50% après que la société a reconnu la possibilité de manquer à ses obligations financières.

Forex : le dollar semble se redresser après une semaine mitigée

Le dollar américain a reculé de manière significative cette semaine, perdant son soutien à un niveau clé face à un panier de devises majeures. Le billet vert a lutté contre l'euro, la livre sterling et le yen japonais, mais a réduit certaines des pertes contre les devises de la zone euro et du Royaume-Uni.

L'indice du dollar est repassé au-dessus de 95,28, en hausse d'environ 0,5 % et sur la bonne voie pour un nouveau rebond alors que les actions cherchent à terminer la semaine en baisse.

Les rendements du Trésor augmentent

Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor américain à 10 ans ont reculé en milieu de semaine pour passer de 1,80 % à environ 1,71 %. Ils ont depuis gagné environ 40 points de base à environ 1,75 %, aidés par les minutes du FOMC et l'accélération attendue du tapering de la Fed.

Les données de l'IPC qui ont montré l'inflation à des sommets de quatre décennies ont également ajouté à la vente d'actions et d'autres marchés spéculatifs.

Marchandises

L'or se maintient au-dessus de 1 810 $ l'once pendant une autre semaine au-dessus du support crucial. Le prix de l'or au comptant a atteint des sommets de 1 828 $ l'once cette semaine, aidé par la vente massive d'actions, bien que les gains du dollar aient freiné le marché.

Le pétrole a dépassé les 80 dollars le baril, le brut WTI atteignant des sommets de 83,68 dollars le baril. Ailleurs, Bitcoin a glissé en dessous de 40 000 $ avant de se rétablir plus tard dans la semaine pour toucher un pic de 44 800 $ sur sept jours.

Saison des revenus

Cette semaine, plusieurs entreprises ont publié des rapports sur leurs résultats, notamment Delta Air Lines (DAL), KB Home (KB), Citigroup (C), JPMorgan (JPM) et Wells Fargo (WFC).

La saison des bénéfices se poursuit la semaine prochaine avec les grandes banques Morgan Stanley et Bank of America, tandis que Netflix et UnitedHealth devraient également faire rapport.