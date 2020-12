Les marchés boursiers américains restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques car l’argent continue à affluer dans les actions malgré des valorisations plus élevées que jamais. Certains paramètres de ces marchés sont tout simplement hors du commun – et pourtant, les investisseurs continuent d’enchérir à de tels prix.

Il y a toujours une excuse pour acheter les actions d’une société. L’analyse traditionnelle consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs pour atteindre la véritable valeur intrinsèque d’une entreprise. Cependant, cette approche appartient à la finance pour débutant, ce qui ne fonctionnera tout simplement pas en 2020, année de la pandémie.

Lorsque l’on investit en bourse, il faut tenir compte de deux risques : le risque macro et le risque micro. Le micro risque est le risque que l’entreprise cesse d’être une entreprise en activité. En d’autres termes, en interprétant les états financiers, on cherche à se diversifier en s’éloignant du risque micro. Au niveau macro, cependant, la situation se complique un peu en raison de facteurs exogènes qui peuvent faire monter ou baisser les prix généraux. Pensez à la fin de 2020 et à ce qui est sur la table – le Brexit, le budget de l’UE, la transition du pouvoir aux États-Unis, pour n’en citer que quelques-uns.

Utiliser des options pour trader

Les options sont des produits dérivés. Ce sont des contrats qui donnent au trader le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif sous-jacent à l’expiration du contrat.

Les principes de base du trading d’options sont très simples : lorsqu’il achète une option d’achat, le trader bénéficie de la hausse du prix de l’actif sous-jacent. Lorsqu’il achète une option de vente, le trader s’attend à ce que le marché baisse.

Imaginez que vous soyez haussier sur le marché boursier. Que, malgré toutes les bonnes performances de l’année, vous pensiez que le marché a encore de la marge. Cependant, ayant peur des risques macroéconomiques mentionnés plus haut, ou de certains autres, vous voulez protéger votre investissement. Une possibilité est d’acheter des options de vente.

Ce faisant, dans l’éventualité où le marché baisse, les options de vente finiront par gagner et réduiront ainsi la perte potentielle. D’autre part, si le marché est à la hausse à l’expiration des options de vente, le trader risque de perdre le prix payé pour l’option mais de gagner sur le portefeuille général du marché boursier.

Là encore, il s’agit d’une stratégie de base, mais le trading d’options est un sujet complexe. À ce stade, les petits traders d’options établissent des records de hausse sur le marché. On le calcule en déduisant les positions courtes nettes (vente d’options d’achat plus achat d’options de vente) des positions longues nettes (achat d’options d’achat plus vente d’options de vente).

Si le résultat est positif, le marché est long ou haussier. Plus la différence est importante, plus le marché est tendu. À cette époque, la position longue nette a atteint des sommets records.