L’événement principal de la semaine, et peut-être du mois entier, est la réunion de la Fed qui aura lieu demain. La déclaration, suivie de la conférence de presse, sera examinée de près par les acteurs du marché impliqués dans tous les domaines – actions, matières premières, devises, titres à revenu fixe.

Si tout le monde semble s’accorder sur le fait que la Fed ne fera rien demain en termes de modification de sa politique, la grande inconnue est de savoir quelles seront les orientations futures de la Fed. Je veux dire que la Fed s’attend déjà à une croissance plus forte en 2021 qu’elle ne le pensait initialement, mais cela suffira-t-il à justifier un changement dans les achats de QE ?

Lorsqu’une banque centrale achète des obligations émises par son propre gouvernement, le processus est considéré comme un assouplissement quantitatif ou QE. En conséquence, le bilan de la banque centrale augmente avec les nouveaux achats. Lorsque la banque centrale inverse le processus, on parle de « tapering ». Par inversion, je n’entends pas la vente effective des obligations. Seule l’idée d’un ralentissement du taux d’achat par la Fed suffit à déclencher un « taper tantrum » massif. Après tout, cela s’est produit dans le passé – cela arrivera-t-il aussi cette semaine ?

QE Tapering – Une histoire pour 2021 ou 2022 ?

La Fed ne commencera probablement à réduire qu’en 2022 plutôt qu’en 2021. Cependant, en attendant, il convient de prendre en compte de nouveaux facteurs pour tenter de résoudre cette énigme.

L’un d’entre eux est la nouvelle administration à Washington. Alors que l’administration du Trump était publiquement favorable à un dollar faible et encourageait la Bourse, il est peu probable que la nouvelle administration exprime publiquement sa position.

La nouvelle secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a été présidente de la Fed pendant quelques années. Elle est connue pour avoir commencé la précédente réduction progressive, déclarant que le processus de réduction du bilan devrait être aussi ennuyeux que de « regarder une peinture à l’huile sécher ». Il va sans dire que le marché a fait le contraire, et la Fed a été contrainte de mettre fin à la réduction progressive plus tôt que prévu.

Un autre problème est l’écart entre les nouvelles émissions du Trésor et le montant que la Fed peut et est prête à acheter. N’oubliez pas qu’une banque centrale agit comme la banque du gouvernement, donc si le gouvernement veut un énorme stimulus fiscal mais n’a pas l’argent, il se tourne vers le Trésor et la banque centrale. Le Trésor émet de la dette, mais si la Fed n’achète pas la totalité de l’émission, nous avons effectivement un resserrement des conditions financières.

Dans l’ensemble, les cambistes devraient marquer leurs calendriers et se préparer à une action sauvage sur les prix mercredi. La volatilité du dollar devrait être en hausse.