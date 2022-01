Le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à 1,71% tandis que l'indice du dollar est tombé en dessous de 95,00 pour la première fois en plus de deux mois.

L'action Tesla a été le plus gros gagnant du Nasdaq, tandis que le pétrole, l'or et le Bitcoin étaient tous en hausse ce jour-là.

Les rendements obligataires ont reculé et l'indice du dollar s'est assoupli, les données publiées mercredi par le département américain du Travail montrant que l'inflation a atteint un sommet annuel de 7% en 40 ans en 2021.

Alors que le rendement du Trésor américain à 10 ans avait atteint un sommet sur deux ans de 1,80% plus tôt dans la semaine, mercredi, le gouvernement à long terme a chuté à un plus bas de 1,71 %, chutant de plus de 3,3 points de base sur la journée et de plus de 5,0 points de base au cours des deux derniers jours.

Le marché obligataire en Europe et en Asie a également suivi des baisses de rendement, le rendement du Trésor britannique à 10 ans et le rendement du Trésor japonais à 10 ans ayant chuté de 14 et 31 points de base à 1,12 et 0,121 respectivement.

Les données ont montré que l'indice des prix à la consommation a bondi de 0,5% en décembre, supérieur aux 0,4% estimés. Il a également suivi le bond de 0,8 % de l'IPC en novembre, avec une inflation annualisée atteignant 7 % pour l'année et le rythme le plus élevé depuis 1982.

Les perspectives économiques sont essentielles alors que la Fed s'efforce de freiner l'emballement des prix. Il est prévu que la banque centrale introduira la première hausse des taux en mars, alors qu'il existe des projections pour un total de quatre hausses en 2022.

Forex

En devises, le dollar américain était en difficulté face à ses pairs.

L'indice du dollar, qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a perdu 0,7% à 94,94. Il n'a pas seulement perdu le support à 95,00 mais a également glissé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Le dollar australien, le yen japonais, la livre sterling et l'euro se sont tous appréciés face à un dollar plus faible. La paire AUD/USD a augmenté de 1,1% à 0,729, tandis que le yen a légèrement augmenté de 0,78% et la livre sterling de 0,5%.

La paire GBP/USD était en hausse de 0,77%, aidée par la faiblesse du billet vert et une hausse globale haussière concernant une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

Le dollar canadien s'est également apprécié dans les premiers échanges, mais a connu des difficultés dans les échanges de fin d'après-midi à Wall Street à -0,54%.

Les actions américaines en hausse

Ailleurs, les actions ont bondi sur les données d'inflation comme l'a montré l'appétit pour le risque des investisseurs, soutenu par la baisse des rendements et du dollar.

Wall Street était en hausse, avec des gains pour le Nasdaq Composite en tête après que les marchés asiatiques et européens ont également clôturé en hausse. Le composite Nasdaq était en hausse de 0,4% à 15 205,72 en début d'après-midi, tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average étaient respectivement en hausse de 0,3 et 0,05%.

Tesla (TSLA) a été le plus gros gagnant sur le Nasdaq de 4,5% tandis que Biogen Inc (BIIB) était le plus gros perdant avec plus de 7% dans les échanges intrajournaliers.

Sur d'autres marchés, les prix du pétrole ont continué de grimper alors que le brut West Texas Intermediate (WTI) a grimpé de 1,68 % à 82,99 $ le baril.

L'or était également en hausse, gagnant 0,5% à 1 828 $ l'once. L'argent a également augmenté de 1,9% à 23,25 $ l'once, tandis que le cuivre a bondi de 3,6% à 4,59 $ la livre.

Bitcoin a augmenté de 2,5% alors qu'il a atteint des sommets intrajournaliers au-dessus de 43 700 $.