La semaine à venir est riche en événements économiques importants, mais l’un d’entre eux sort du lot : la décision du FOMC et la conférence de presse qui suit peu après. La semaine dernière, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un nouvel assouplissement dans la zone euro, en signalant de nouveaux achats dans le cadre de son programme PEPP. Cette semaine, la Fed, la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon doivent publier leurs déclarations, de sorte que la volatilité sur le marché des changes risque d’être plus élevée que d’habitude.

La semaine de trading commence mercredi

En attendant la décision et la conférence de presse de la Fed mercredi, seules les ventes au détail aux Etats-Unis peuvent influencer la volatilité du marché. Les données, attendues demain, prévoient une baisse des ventes au détail pour le mois de février. Toute surprise positive devrait alimenter le rallye du marché boursier, car elle signale le retour de la confiance des consommateurs.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le mercredi est consacré à la Fed. Outre la déclaration du FOMC, les participants au marché découvriront les projections économiques du FOMC. C’est la partie la plus délicate de l’événement de mercredi, car la façon dont la Fed projette le taux dans les années à venir peut influencer les marchés aujourd’hui. Les points sont très importants, car ils reflètent les projections de taux dans les années à venir, signalant une Fed hawkish ou dovish.

Jeudi, tout tourne autour de la Banque d’Angleterre. On s’attend à ce que la banque ne fasse rien lors de la réunion de ce mois-ci, mais les traders voudront quand même savoir s’il y a du nouveau concernant les taux négatifs. La semaine dernière, les données des deux premiers mois de l’année ont montré que le trading avec l’Union européenne a considérablement diminué, signe de ce que le Brexit pourrait signifier à long terme. La livre reste à la hausse dans tous les domaines, la paire GBPUSD oscillant autour de 1,40.

La décision de la Banque du Japon suit, et cette fois-ci est importante car elle avait récemment annoncé qu’elle était prête à relâcher la pression sur sa politique de contrôle de la courbe des taux. Une telle décision devrait entraîner une hausse du yen dans les mois à venir, mais le marché fait exactement le contraire – il vend le yen. Peut-être que le marché appelle la banque centrale au bluff, et si la Banque du Japon tient ses promesses, nous pourrions assister à une action intéressante sur les paires de JPY. Les paires EURJPY et USDJPY sont toutes deux à la hausse avant l’événement, et tradent à près de 130, respectivement 110.