Wells Fargo, l’une des plus grandes banques d’investissement des Etats-Unis, a publié vendredi dernier ses résultats du quatrième trimestre 2020. La société a déclaré un BPA (bénéfice par action) dilué de 0,64 $ sur un bénéfice net de 3 milliards de dollars. Alors que le BPA de base a dépassé les attentes, la société a raté les estimations de revenus d’environ 100 millions de dollars. Les investisseurs ont donc envoyé les actions à la baisse vendredi, bien qu’elles aient gagné environ 6 % depuis le début de la nouvelle année de trading.

Avant d’examiner plus en détail le rapport de vendredi, il convient de mentionner quelle est la différence entre le BPA de base et le BPA dilué et comment cela affecte l’interprétation du revenu net. Le revenu net, également appelé « résultat net », est utilisé dans le calcul du BPA de base et du BPA dilué. Si une société a une dette dilutive, (par exemple, une dette convertible en actions), le chiffre dilutif indique combien la société aurait gagné si les intérêts dilutifs avaient été entièrement convertis. Ainsi, le BPA dilutif est toujours inférieur au BPA de base, à l’exception des titres anti-dilutifs.

Baisse des recettes totales en décembre 2020 par rapport à décembre 2019

Wells Fargo a déclaré des revenus de 17,92 milliards de dollars, contre 19,86 milliards de dollars il y a un an. Sans surprise, la provision pour pertes de crédit a affecté le résultat net, alors que la pandémie frappait les États-Unis.

Une partie intéressante du rapport de vendredi est le rapport de gestion (Management Discussion & Analysis). Outre les états financiers exigés par la SEC (Security and Exchange Commission), les entreprises publiques publient également des directives, et le MD&A est l’une des parties les plus juteuses de l’information financière, faisant généralement partie des annexes et notes de bas de page qui accompagnent les rapports financiers. À cette occasion, la direction a annoncé qu’elle était prête à racheter 500 millions d’actions, portant le total à 667 millions d’actions ordinaires.

Pourquoi une société voudrait-elle racheter ses actions cotées en bourse ? Les raisons sont multiples, et l’une des plus courantes est que l’entreprise perçoit ses actions comme sous-évaluées. En d’autres termes, le cours de l’action est inférieur à sa valeur intrinsèque et la direction les rachète – une autre façon de verser des dividendes aux actionnaires.

Wells Fargo a perdu 33 % de sa valeur au cours des douze derniers mois, le secteur bancaire ayant été touché par la pandémie. La faiblesse des taux d’intérêt et la perspective d’un assouplissement plus important ont rendu difficile la surperformance du secteur bancaire. La décision de la direction de racheter des actions ordinaires peut donc être considérée comme un signal fort indiquant que les actions sont bien en dessous de leur potentiel.