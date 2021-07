La croissance du PIB réel de la zone euro a été actualisée par le dernier rapport sur les prévisions économiques de l’UE pour 2021 et 2022. L’inflation a également été revue à la hausse.

Publié chaque trimestre, le rapport sur les prévisions économiques de l’UE est l’une des analyses les plus complètes des économies de la zone euro et de l’Union européenne. La Commission européenne est responsable des prévisions, et les traders s’y intéressent car le rapport couvre les développements économiques des deux prochaines années.

Depuis la publication du dernier rapport au printemps, la Commission européenne a revu à la hausse les perspectives de croissance économique et d’inflation. La croissance du PIB réel en 2021 est passée de 4,3 % à 4,8 % et celle de 2022 de 4,4 % à 4,5 %.

L’inflation devrait augmenter plus rapidement dans la zone euro. Depuis le dernier rapport, l’inflation est désormais considérée comme étant de 1,9 % en 2021 et de 1,4 % en 2022. L’évolution des prévisions d’inflation est importante pour les traders qui cherchent à anticiper la prochaine action de la Banque centrale européenne.

La monnaie commune, l’euro, est restée inchangée à la suite de cette nouvelle. L’absence de volatilité est une caractéristique du trading d’été. En outre, les marchés se concentraient davantage sur le compte rendu du FOMC, considéré comme plus important.

L’évolution économique de la zone euro

Le deuxième trimestre a été marqué par une amélioration de la situation dans les économies de la zone euro, après la légère contraction du PIB réel au premier trimestre. La production industrielle, par exemple, a enregistré son onzième mois consécutif d’expansion en avril.

L’optimisme des entreprises et des consommateurs s’est accru au cours du deuxième trimestre de l’année, et une certaine reprise de l’activité touristique a été constatée. Les campagnes de vaccination en Europe s’accélérant, l’activité économique a augmenté.

L’inflation a également augmenté. La Commission européenne prévoit une inflation dans la zone euro de 1,9 % en 2021 et de 1,4 % en 2022. Pour la BCE, ces nouvelles données posent quelques problèmes dans la mesure où la baisse de l’inflation l’année prochaine diverge de la hausse de l’inflation aux États-Unis. Par conséquent, la BCE aura du mal à relever ses taux d’intérêt à partir de niveaux records dans un environnement de faible inflation.

Pour les traders, les perspectives d’inflation sont plus importantes que les perspectives économiques, pour la simple raison que la BCE a un seul mandat, celui de la stabilité des prix. Les variations de l’inflation sont donc le principal déterminant des décisions de politique monétaire, avec un impact direct sur l’euro.