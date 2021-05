L’examen de la stabilité financière de la BCE est le point culminant de la semaine de trading à venir. Une plus grande volatilité est attendue sur les paires d’euro.

La semaine à venir est peu chargée en termes de données économiques, mais un événement est susceptible de faire bouger les marchés : la revue de stabilité financière de la BCE. Cette revue est publiée deux fois par an, et bien qu’elle n’ait pas de date précise, elle devrait être publiée cette semaine.

Il s’agit d’une évaluation des conditions du système financier qui pourrait avoir un impact sur les paires d’euros. Le marché s’attend à ce que le rapport soit publié mercredi, et les paires d’euros pourraient donc évoluer dans une fourchette étroite jusqu’à la publication.

Les discours des membres de la Fed dominent la semaine de trading à venir

Plus tard dans la journée, les membres du FOMC Clarida et Bostic prononceront des remarques préliminaires lors d’une conférence en ligne organisée par la Fed d’Atlanta. Mercredi, Bostic de la Fed a une interview avec Bloomberg prévue quelques heures avant le procès-verbal de la réunion du FOMC. Le marché s’attend à ce que le ton dovish de la Fed se poursuive, et donc que le dollar reste offert avant la publication.

L’évolution de l’emploi en Australie est attendue cette semaine, à 20 300 pour le mois d’avril. Le taux de chômage devrait s’établir à 5,6 %, et toute surprise pourrait faire bouger les paires AUD.

La semaine de trading se termine avec les données PMI en Europe, et avec deux interventions de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Jeudi, elle doit s’exprimer lors d’une conférence organisée par le Forum européen de la monnaie et de la finance, et jeudi, elle participe à une conférence de presse à la suite des réunions de l’Eurogroupe à Londres.

Comme toujours, lorsque la directrice de la BCE parle, les marchés l’écoutent. L’euro reste à la hausse dans tous les domaines, car les participants au marché apprécient le ton relativement hawkish de la BCE, par rapport à la Fed ultra-dovish.

La semaine de trading devrait donc être dominée par l’action des prix sur le marché boursier américain. En l’absence d’événements particuliers autres que la revue de stabilité financière de la BCE, l’accent sera mis sur les marchés d’actions et leur tendance haussière.