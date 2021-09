Les actions mondiales ont progressé en août, de même que les rendements obligataires. L'évolution de la situation en Asie exercera une pression supplémentaire sur la supply chain mondiale.

Les actions américaines et européennes ont progressé en août, supportées par des revenus trimestriels meilleurs que prévu. Les valeurs financières européennes semblent particulièrement prometteuses à l'approche de la fin de l'année de trading, surtout si l'on considère que les banques centrales vont probablement commencer à retirer certains des stimuli des marchés.

Les commodities ont connu un mois intéressant : le pétrole et les métaux précieux ont baissé au premier semestre, avant de regagner le terrain perdu et même davantage. Le prix du pétrole brut WTI a tradé peu après au-dessus du niveau de 70 $, exerçant une pression supplémentaire sur les prix mondiaux des biens et services.

La Fed a discuté du tapering lors du symposium de Jackson Hole, et le marché des titres à revenu fixe a immédiatement réagi. Le rendement américain à 10 ans a menacé de rompre avec 1,38 % au cours du mois. La tendance haussière a également été observée pour le rendement à 10 ans du Royaume-Uni, qui est passé de 0,57 % à 0,62 % le dernier jour de trading du mois.

Le marché des devises était également orienté. Le dollar américain a perdu du terrain en août, ce qui a alimenté la force du marché des actions. En Europe, la réunion de septembre de la Banque centrale européenne s'annonce importante, l'inflation ayant atteint 3 % en août. La pression monte pour que la BCE agisse, et la monnaie commune a été l'un des gagnants sur le marché des devises en août.

À quoi faut-il s'attendre pour le reste de l'année de trading ?

Le nouveau mois de trading a commencé par une douche froide pour les marchés financiers. Vendredi dernier, le rapport NFP (nonfarm payrolls) a révélé que la variante Delta faisait des ravages dans l'économie, puisque le nombre d'emplois nouvellement créés a considérablement diminué par rapport à juillet – seulement 235 000 emplois en août, alors que 1,1 million d'emplois avaient été créés le mois précédent.

Au Japon, le Premier ministre Yoshihide Suga a démissionné, et le marché boursier a bondi en réaction. La tendance devrait se poursuivre, surtout si l'on considère les nouvelles dépenses budgétaires annoncées par les candidats restés en lice.

En Europe, la plus grande menace pour les marchés financiers pour le reste de l'année provient des élections fédérales allemandes. Angela Merkel quitte son poste de chancelière et l'Europe attend du nouveau dirigeant qu'il lui donne des orientations. La course est serrée et le risque pour les traders en euros est orienté à la baisse, surtout si la banque centrale ne remplit pas son mandat de stabilité des prix.