Les actions américaines ont cloturé la semaine en hausse, tandis que les marchés asiatiques ont clôturé mitigés et les actions européennes ont cloturé en baisse.

La réunion de la Fed et le discours de Jerome Powell ont mis en évidence les perspectives de politique monétaire de la banque centrale pour la semaine.

Les données du PIB américain ont montré que l'économie a augmenté de 6,9 % au quatrième trimestre pour dépasser les attentes.

La saison des bénéfices s'est poursuivie, avec Apple Inc (AAPL) publiant des résultats de revenus à succès, tandis que Tesla (TSLA) et Netflix (NFLX) ont connu une volatilité massive.

Les marchés ont continué d'être agités cette semaine, vendredi avec un début nerveux pour les actions américaines avant que de solides bénéfices n'aident Wall Street à naviguer vers une fin en force.

Voici un récapitulatif de la dernière semaine complète de trading de janvier.

Récapitulatif hebdomadaire des actions

Le Dow Jones Industrial Average a cloturé vendredi en hausse de 1,7%, tout comme l'indice S&P 500 qui a gagné 2,4% sur la journée. Le Nasdaq Composite a terminé la journée en hausse de 3,1 % pour effacer les pertes antérieures et voir la semaine devenir positive.

La performance hebdomadaire des indices de référence a été la suivante : le Dow a légèrement augmenté de 1,3 %, le S&P 500 a réduit ses pertes pour clôturer en hausse de 0,8 % et le Nasdaq Composite a clôturé la semaine en grande partie inchangé. Le S&P 500 est à -9,3 %, le Dow -6,0 % tandis que le Nasdaq a perdu 14,7 % depuis le début de l'année.

En Europe, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a cloturé la semaine à -1,0 % avant la réunion de la Banque centrale européenne de la semaine prochaine. Le DAX allemand a chuté de 1,3 % tandis que le CAC 40 français a baissé de 0,8 %.

Le marché boursier russe s'est considérablement redressé pour clôturer en hausse de 1,0 % alors que la semaine s'est terminée sans déclaration de guerre de Moscou.

Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a cloturé la semaine en baisse de près de 1,2 % alors que les investisseurs digèrent les implications des plans de hausse des taux de la Fed ainsi que le sentiment général du marché.

En Asie, l'indice japonais Nikkei 225 a clôturé en hausse de 2,1 %, tandis que le Kospi sud-coréen a terminé la semaine à 1,9 % dans le vert. L'ASX 200 australien a également annulé les pertes antérieures pour clôturer en hausse de 2,2 %.

Il y a eu des pertes, cependant, pour le Shanghai Composite chinois qui a chuté de 1,0 % vendredi, et l'indice Hang Seng de Hong Kong, qui a clôturé en baisse de 1,1 %.

Récapitulatif des revenus

La semaine a vu 103 sociétés du S&P 500 publier leurs rapports sur les revenus et les bénéfices du quatrième trimestre. Parmi ceux-ci, 83 ont rapporté des bénéfices qui ont dépassé les estimations du consensus, y compris de gros frappeurs tels qu'Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp (MSFT) et Visa (V).

Les résultats des bénéfices de cette semaine portent à 169 entreprises, soit 34%, le nombre total d'entreprises du S&P 500 à avoir publié leurs résultats du quatrième trimestre. Les bénéfices ont dépassé les estimations des analystes de 29,8 % contre 21 % en glissement annuel, tandis que les revenus réels sont en hausse de 15,9 % contre 13 % prévus au cours du trimestre.

La saison des résultats se poursuit, mais la croissance réelle au vendredi de 29,8 % et 15,9 % est inférieure aux résultats du troisième trimestre de 39,1 % des bénéfices et de 17,4 % des revenus.

Les résultats du premier trimestre fiscal d'Apple Inc. ont montré que les revenus du fabricant d'iPhone ont augmenté d'une année sur l'autre dans toutes les catégories de produits sauf une. Le chiffre d'affaires global a augmenté de 11 %, atteignant un niveau historique de 124 milliards de dollars et bien au-dessus de l'estimation des analystes de 119 milliards de dollars. Le cours de l'action d'Apple a bondi après des heures de négociation, avec une prévision optimiste aidant à catalyser le mouvement à la hausse.

Microsoft (MSFT) et Visa Inc (V) ont également annoncé leurs résultats trimestriels cette semaine, les cours des actions ayant ensuite légèrement augmenté.

Les actions de Netflix ont inversé les pertes antérieures pour terminer la semaine en territoire positif, tout comme Tesla, qui a glissé de plus de 10 % jeudi avant qu'un joli rebond vendredi ne lui permette de clôturer la semaine en hausse de 2 %. La valeur de l'action TSLA est cependant en baisse de plus de 6% au cours des cinq derniers jours.

Les données de la Fed et du PIB mettent en lumière la semaine

La Réserve fédérale américaine a tenu sa réunion de deux jours mardi et mercredi, le marché étant très attentif au langage adopté par le FOMC.

Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, à la fin de la réunion, a souligné les perspectives de politique monétaire de la banque centrale pour la semaine. Tout indique que la Fed ira de l'avant avec la première hausse des taux d'intérêt en mars, les analystes suggérant plus de difficultés pour les actions à court terme.

Dans les données économiques, le produit intérieur brut (PIB) américain pour le quatrième trimestre s'est établi à 6,9 %, dépassant les estimations des analystes de 1,4 %. En plus d'avoir dépassé la projection de 5,5 % de Wall Street pour le quatrième trimestre, l'économie américaine s'est développée bien au-delà du rythme de 2,3 % enregistré au troisième trimestre.

L'indice du dollar a atteint 97,22 mais a été un peu modéré face au yen japonais. La livre sterling a également fait de légers gains contre le billet vert à 1,34 $, tandis que l'euro est resté inchangé à 1,114 $.

Et ensuite ?

La clôture plus élevée des marchés américains n'a rien changé au fait que les actions continuent de se négocier avec une incertitude actuellement rythmée par le resserrement de la Fed.

Le programme de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre sera essentiel, tout comme les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine pourraient continuer à jouer un rôle dans l'action du marché la semaine prochaine.