Rio Tinto est l’une des principales entreprises mondiales d’extraction, de traitement et de recherche de ressources minérales dans le monde entier. Cotée sur trois bourses de trois continents différents (Australie, Europe, Amérique du Nord), Rio Tinto a été fondée en 1873 et emploie près de 40 000 personnes.

Dans une semaine, Rio Tinto publiera ses revenus du quatrième trimestre 2020. Le cours de l’action s’est redressé par rapport aux plus bas de 2020 et a évolué dans une tendance constante à la hausse. Le cours peut-il encore augmenter en raison de la publication prochaine du rapport ?

Quand Rio Tinto publie-t-il ses revenus du quatrième trimestre ?

Le 17 février à 8h30 GMT, Rio Tinto publie ses revenus du dernier trimestre de l’année dernière

Attentes du marché à partir de l’état des revenus de Rio Tinto ?

Le marché attend beaucoup des prochains revenus de Rio Tinto – et pour une bonne raison. Les prix des commodités sont en hausse depuis la pandémie de 2020, et la hausse des prix devrait également refléter les revenus de Rio Tinto.

Ainsi, le marché s’attend à ce que le BPA augmente de 12,95 % sur une base annuelle et à ce que les revenus atteignent plus de 48 milliards de dollars. Toute surprise à la hausse devrait se refléter dans l’évolution du cours de l’action.

Actions Rio Tinto : Analyse technique

L’analyse technique révèle la tendance haussière qui s’est amorcée depuis la chute des actions mondiales en 2020. Depuis, les prix des commodités se sont redressés, tout comme le cours de l’action de Rio Tinto.

Cependant, à ce stade, les bulls et les bears ont peut-être quelque chose à trader. Commençons par les bulls. Tant que le marché maintiendra les séries de plus bas, les bulls continueront à acheter la baisse. Du côté baissier, le marché semble former un schéma de tête et d’épaules. Pourtant, même le mouvement mesuré de la tête et des épaules n’est pas suffisant pour rompre les séries de creux plus élevés mentionnées plus haut.

Les bulls peuvent être mieux placés pour attendre une baisse dans la moitié inférieure du canal haussier, tandis que les bears peuvent être mieux placés pour attendre de voir les revenus avant de décider de lancer un short trade.

Dans l’ensemble, le tableau technique est plus haussier que baissier.

Quelles sont les perspectives du prix de l’action Rio Tinto ?

Le prix de l’action de Rio Tinto a augmenté de plus de 200 % au cours des cinq dernières années. Elle a augmenté de 50 % au cours des douze derniers mois seulement, en raison de la hausse des prix des commodités, alimentée par un dollar faible. Tant que la tendance se poursuivra, le cours de l’action de Rio Tinto continuera à faire pression sur les sommets, car toute augmentation du prix des commodités en pourcentage sera finalement prise en compte dans les états financiers de Rio Tinto.