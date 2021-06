Le secteur privé sera confronté à des risques monétaires accrus si le Bitcoin a cours légal dans un pays. L’expérience du Salvador est suivie de près par la communauté financière internationale.

La récente conférence Bitcoin, qui s’est tenue à Miami, a une nouvelle fois attiré l’attention du monde entier sur le secteur des crypto-monnaies. Des fans de Bitcoin du monde entier se sont réunis pour discuter des prochaines évolutions de la blockchain, ainsi que de la prochaine étape pour Bitcoin.

L’une des nouvelles qui est sortie peu après la fin de la conférence est que le Salvador envisage de faire de Bitcoin une monnaie légale dans le pays, ce qui en ferait le premier pays au monde à adopter Bitcoin comme monnaie légale.

Cette nouvelle a rapidement suscité les applaudissements des fans de Bitcoin tels que Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, une entreprise qui a converti sa trésorerie de dollars américains en Bitcoin et a emprunté des fonds supplémentaires pour acheter des Bitcoins, et une mise en garde du Fonds monétaire international (FMI). Le FMI a exprimé ses inquiétudes quant aux problèmes financiers, macroéconomiques et juridiques rencontrés par la proposition.

Qu’en est-il du risque monétaire ?

Bitcoin – Une volatilité des changes plus de dix fois supérieure à la normale

Avant d’examiner le risque monétaire que les entreprises doivent assumer pour faire face à la volatilité du Bitcoin, il convient de considérer la situation actuelle au Salvador. Le pays n’a pas sa propre monnaie, mais il est « dollarisé ». En fait, cela signifie que le pays « importe » les conditions monétaires des États-Unis, mais qu’il ne peut pas imprimer de dollars.

Pour les entreprises, le risque de change représente un défi extrême. Imaginez que vous vendiez vos biens et services et que vous receviez des Bitcoins en paiement. À partir de ce moment, la plupart des entreprises voudront couvrir le risque de change, et elles devront le faire assez rapidement – le Bitcoin est si volatile qu’une heure plus tard, il peut être en hausse ou en baisse de 10 %, par exemple.

Par conséquent, le secteur des entreprises aurait un coût de couverture massif si le Bitcoin était utilisé comme monnaie légale, sans compter que les entreprises prendraient un risque de change supplémentaire. Du seul point de vue du risque monétaire, le secteur privé serait confronté à une charge supplémentaire, que le prix du Bitcoin augmente ou diminue.

Le Bitcoin a parcouru un long chemin en quelques années d’existence – de simple idée à l’actif digital le plus populaire. La décision du Salvador, selon les termes de Benoit Coere, ancien membre du directoire de la BCE et actuel responsable du centre d’innovation de la Banque des règlements internationaux, est une « expérience intéressante ». Succès ou non, cela reste à voir.