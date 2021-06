Rocket Companies (NYSE : RKT) est la dernière société à décoller cette semaine. Le prochain arrêt pourrait-il vraiment être la lune ?

En raison de l’ascension fulgurante de RKT, de plus en plus d’investisseurs ont essayé de trouver les meilleurs sites pour acheter des actions de Rocket Companies en ligne.

Heureusement, nous pouvons vous aider. Notre équipe d’analystes a passé en revue toutes les meilleures options et les a réduites aux deux ci-dessous. En outre, nous avons expliqué pourquoi le prix des actions de Rocket Companies augmente et ce que l’avenir pourrait réserver à l’acteur du secteur hypothécaire.

Où acheter les actions de Rocket Companies en ce moment

Si vous souhaitez investir dans Rocket Companies de manière instantanée et rentable, un courtier en bourse est la plateforme qu’il vous faut. Il s’agit de services qui offrent aux investisseurs particuliers la possibilité d’acheter et de vendre de nombreux instruments financiers, tels que des actions, des indices, des ETF, des devises, des commodities et même des crypto-monnaies.

Donc, si vous voulez acheter des actions RKT au Royaume-Uni ou ailleurs, voici vos deux meilleures options :

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce que Rocket Companies ?

Fondée en 1985 et basée à Détroit, dans le Michigan, c’est une société axée sur la technologie qui fournit des services immobiliers, hypothécaires et financiers de pointe. Avec 24 000 membres d’équipe dans le monde, RKT a connu une croissance rapide ces dernières années.

Pourquoi l’action RKT est-elle en hausse ?

En raison d’un engouement pour l’investissement social qui a été déployé pour la première fois fin janvier par la communauté Reddit, WallsStreetBets. À l’époque, l’action Rocket Companies avait été ciblée, sa valeur ayant augmenté de 70 % en une seule journée.

Au cours des dernières semaines, ce phénomène est revenu en force, portant la valeur de nombreuses actions, dont RKT, à des niveaux élevés et impressionnants.

Devrais-je acheter des actions RKT ?

Si vous êtes un fan de l’équipe de direction et que vous croyez en la capacité de RKT à fournir des solutions digitales simples et rapides à des problèmes financiers complexes, il pourrait s’agir d’une société à considérer de plus près.

Toutefois, assurez-vous d’être conscient que les actions de RKT sont actuellement déconnectées de leur véritable valeur fondamentale et que la volatilité semble inévitable. Si vous ne voyez pas d’inconvénient à vous exposer à un risque accru, vous pouvez vous impliquer maintenant et saisir l’opportunité d’une hausse spectaculaire du cours.

Prévision du prix de RKT

Comme nous l’avons dit, Rocket Companies se négocie actuellement en fonction du sentiment plutôt que des fondamentaux, donc, bien qu’il ne soit pas impossible de générer un objectif de cours pour RKT sur la base de paramètres techniques, l’imprévisibilité des investisseurs de Reddit pourrait bien le trahir.

Il suffit de dire que nous attendons une action haussière significative à court terme. Assurez-vous de faire vos propres recherches pour vous faire une idée de la situation.