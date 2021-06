La Banque d’Angleterre devrait rendre sa décision de politique monétaire dans deux jours. L’économie britannique souffre toujours de la pandémie de COVID-19 et reste en mode confinement. La Banque d’Angleterre maintiendra-t-elle les mesures de relance intactes maintenant que l’inflation a atteint son objectif ?

La livre sterling est l’une des devises les plus volatiles du tableau de bord FX. Les paires de la livre ont un plus grand Average True Range (ATR) par rapport aux autres paires de devises, offrant des opportunités intéressantes pour les swing traders et les scalpers.

La volatilité, cette semaine, devrait augmenter. La décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre est attendue dans quelques jours, et elle est difficile à prendre.

D’un côté, l’inflation britannique a atteint l’objectif de la Banque d’Angleterre, ce qui justifie la suppression du stimulus monétaire. Un signal indiquant que la banque va supprimer les mesures accommodantes n’est donc pas à exclure.

D’autre part, les infections au COVID-19 ont recommencé à augmenter au Royaume-Uni. La variante delta (c’est-à-dire la variante indienne) est plus infectieuse que toute autre et c’est celle qui domine dans le pays. Le gouvernement a déjà reporté à plusieurs reprises la fin des mesures de confinement, ce qui montre l’inquiétude croissante que suscitent les variantes du virus.

Tous les regards sont tournés vers les votes sur le mécanisme d’achat d’actifs du CPM

Avec la recrudescence des cas de COVID-19, la Banque d’Angleterre pourrait retarder son retrait des mesures de relance car l’économie ne peut pas se rouvrir complètement. Bien que la banque suive historiquement les traces de la Fed, cette fois-ci pourrait être différente en raison du virus.

Le signal du Comité de Politique Monétaire (CPM) est celui qui compte cette semaine. Personne ne s’attend à ce que le CPM relève le taux d’intérêt simplement parce que l’inflation a atteint l’objectif.

Au contraire, tout signe d’optimisme sera important pour la livre. Ce signe pourrait provenir du vote sur la facilité d’achat d’actifs. Ce vote est au format X-X-X – le premier chiffre indique les votes pour augmenter, le deuxième pour diminuer et le troisième pour maintenir les achats d’actifs.

En d’autres termes, un deuxième chiffre plus élevé est un signe haussier pour la livre car il représente un signal hawkish de la Banque d’Angleterre. Lors de la réunion précédente, qui s’est tenue le 6 mai 2021, le CPM a voté 0-1-8 ; par conséquent, une personne s’est dissociée du consensus.