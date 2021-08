Une semaine de trading importante s'annonce, car le compte-rendu du FOMC révélera ce dont la Fed a discuté il y a trois semaines. L'attention des investisseurs se tourne vers les monnaies australienne et néo-zélandaise, ainsi que vers le yen japonais.

Si la semaine dernière, tout était centré sur le dollar américain et sa réaction aux données de l'inflation américaine de juillet, les traders ont plus à considérer cette semaine. Pour commencer, la Banque de réserve d'Australie présentera le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire lors de la prochaine session asiatique. En outre, le taux de variation de l'emploi et le taux de chômage seront publiés mercredi en Australie, le marché s'attendant à -46 000, respectivement 5% sur le mois.

En Nouvelle-Zélande, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande publiera le communiqué de politique monétaire au milieu de la semaine de trading. Le marché s'attend à ce que le taux d'intérêt officiel passe de 0,25 % à 0,50 %. Si tel est le cas, la Nouvelle-Zélande deviendra la première économie avancée à relever ses taux après l'assouplissement déclenché par la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, cette semaine, le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis et les comptes-rendus du FOMC (Federal Open Market Committee) auront un impact sur le dollar américain. Quant aux traders de la livre sterling, tous les regards sont tournés vers les données de l'IPC (indice des prix à la consommation) qui seront publiées mercredi. Le marché s'attend à une hausse de 2,3% sur le mois, après 2,5% lors de la précédente.

Le yen japonais pourrait gâcher la fête des haussiers

Un sentiment de prise de risque se définit par le fait que les investisseurs s'arrachent les actions en l'absence d'autres alternatives. La hausse des marchés boursiers entraîne un affaiblissement général du dollar américain, et le yen japonais se trade également avec un ton faible.

Mais, lorsque le sentiment se retourne, le yen japonais se renforce. Les actions sont généralement les premières à se retourner, et le yen suit, mais ce n'est pas une règle générale.

Cette semaine, le danger pour les marchés financiers vient du front géopolitique. Les marchés pourraient percevoir la situation en Afghanistan comme un risque et, si c'est le cas, la force du yen japonais observée au cours des premières heures de trading de la semaine devrait se poursuivre. Ce facteur pourrait à lui seul déclencher un sentiment de perte de risque sur les marchés.