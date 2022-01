Shopify s'est associé à JD.com dans le but d'étendre sa présence en Asie.

Le géant du commerce électronique Shopify a annoncé plus tôt dans la journée qu'il s'était associé à JD.com, l'une des principales sociétés de commerce électronique en Chine. Ce dernier développement aidera les marchands américains à vendre leurs produits en Chine.

L'accord permettra à JD.com d'étendre plus facilement sa présence au-delà de la Chine et de l'Asie. Les marques sur Shopify commenceront à vendre leurs produits via son site de commerce électronique transfrontalier en Chine.

Selon Shopify, ses marchands peuvent ouvrir des magasins en trois à quatre semaines au lieu des 12 mois habituels nécessaires aux marques étrangères pour commencer à vendre dans la deuxième économie mondiale.

JD.com sera en charge de la conversion des prix et de la logistique des États-Unis vers la Chine. La branche logistique de l'entreprise et ses nombreux entrepôts à travers la Chine lui donneront un avantage concurrentiel en termes de livraison et d'autres activités.

Les entreprises ont déclaré qu'elles travailleraient ensemble pour simplifier davantage l'accès et la conformité pour les marques et les commerçants chinois qui cherchent à atteindre les consommateurs sur les marchés occidentaux.

Ce n'est pas la première fois que Shopify entre sur le marché chinois. En 2020, le géant du commerce électronique a commencé à autoriser les commerçants à accepter le paiement via AliPay, l'application de paiement du groupe Ant d'Alibaba.

Le partenariat avec JD.com est l'un des plus importants de Shopify, car JD.com compte plus de 550 millions de clients actifs annuels. C'est aussi une affaire incroyable pour JD.com car l'intégration de marques étrangères sur sa plateforme peut l'aider à se différencier de son rival Alibaba.

Le partenariat de JD.com avec Shopify intervient après que le gouvernement chinois s'est fixé pour objectif d'augmenter les ventes au détail en ligne nationales d'environ 44 % au cours des trois prochaines années. Alibaba et JD.com devraient jouer un rôle crucial dans les plans d'expansion du gouvernement au cours des prochaines années.