Une figure inversée de la tête et des épaules sur le graphique journalier USD/CAD indique une hausse si le prix clôture au-dessus de la ligne de cou. 1,35 n'est pas hors de question, comme le montre le mouvement mesuré du modèle.

L'année 2021 a été caractérisée jusqu'à présent par une hausse continue des prix du pétrole brut. Le rallye a fait suite au rebond du territoire négatif en 2020 et a conduit à l'appréciation de toutes les devises liées aux matières premières, telles que le dollar canadien, vue ci-dessous par rapport au dollar américain.

Mais alors que le prix du pétrole poursuivait son rallye au-delà des mois d'été, la paire USD/CAD n'a pas réussi à franchir la barre des 1,20. De plus, il a formé une figure inversée de la tête et des épaules qui pointe vers des niveaux plus élevés, si le marché parvenait à clôturer au-dessus de la ligne de cou de la figure et à atteindre un nouveau sommet plus élevé.

La force récente de la paire USD/CAD est encore plus curieuse si l'on laisse de côté l'influence du pétrole. L'économie canadienne étant énergivore, son PIB fluctue avec le prix du pétrole, d'où l'influence du pétrole sur le taux de change du dollar canadien.

Ce qui est curieux ici, c'est que la Banque du Canada est en bonne voie de resserrer sa politique monétaire. Pourtant, le dollar canadien est en recul. Peut-être que le rallye des plus bas d'avril 2020 aux plus hauts de l'été 2021 était si puissant que les commerçants ont déjà pris en compte les mouvements à venir de la Banque du Canada.

Et la photo technique ?

La figure inversée tête et épaules USD/CAD indique une hausse en décembre

Un motif tête et épaules comporte quatre éléments : deux épaules, une tête et un décolleté. En mesurant la distance entre la tête et le décolleté et en la projetant à partir de là, nous pouvons connaître le mouvement mesuré, également connu sous le nom de distance minimale que le marché doit parcourir.

Dans ce cas, il est haussier car le motif s'est formé à la fin d'une tendance baissière. Le mouvement mesuré pointe vers 1,35 et plus alors que le prix actuel a du mal à casser la ligne de cou.

Un aspect important ici est que la ligne de cou a déjà rejeté l'action de prix plusieurs fois avant l'essai en cours. Tout niveau de support ou de résistance qui est encore testé après plusieurs rejets finira par céder, le biais est donc haussier. D'un autre côté, un mouvement en dessous de 1,24 invaliderait la figure inversée de la tête et des épaules.