L’Europe est confrontée à l’une des périodes les plus difficiles de son histoire. La pandémie a ravagé le vieux continent, qui est entré récemment dans une troisième vague d’infections.

La campagne de vaccination est un désastre total si on la compare aux progrès observés dans d’autres parties du monde, et les citoyens en paient le prix. À ce titre, le sommet de l’Euro prévu à la fin de la semaine est crucial pour envoyer un message de stabilité et d’unité alors que l’Union européenne semble s’affaiblir de jour en jour.

Les nouvelles en provenance de Turquie ce week-end n’ont pas aidé. Le président turc, Erdogan, a évincé le directeur de la banque centrale et la nouvelle a fait frémir les marchés boursiers européens. Le problème est que les banques européennes sont exposées à la Turquie et à d’autres marchés émergents et que l’instabilité dans la région crée également une instabilité au sein de l’Union.

Les discours des membres de la Fed vont faire bouger le dollar

La semaine de trading à venir est pleine de discours des membres de la Fed. Par exemple, aujourd’hui seulement, quatre membres prononcent un discours (Barkin, Daly, Quarles, Bowman). En plus de cela, le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra également un discours, puisqu’il doit participer à un événement en ligne organisé par la Banque des règlements internationaux (BRI).

La semaine dernière, la Fed a eu du mal à expliquer aux participants des marchés financiers pourquoi elle maintient une politique monétaire accommodante alors que l’économie se redresse beaucoup plus vite que prévu et que l’inflation augmente. À en juger par la façon dont les marchés ont réagi à l’annonce de la Fed, il semble que celle-ci ait fait un excellent travail de communication de ses intentions, mais les rendements à long terme se sont à nouveau retournés à la hausse, mettant la Fed sous pression.

Powell de la Fed témoignera cette semaine devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants au sujet du rapport trimestriel sur la loi CARES. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, l’accompagnera, et le dollar sera donc probablement en mouvement mardi et mercredi, lorsque les témoignages seront programmés.

Mercredi, les PMI en Europe indiqueront aux participants du marché si la reprise économique se poursuit ou s’arrête. L’accent est mis sur les données PMI manufacturières, car le secteur des services reste déprimé en raison du confinement de nombreuses économies européennes.

La semaine se termine par le sommet économique de l’UE. Les dirigeants se réunissent pour discuter de la réponse à la pandémie, mais aussi de la situation en Méditerranée orientale et des relations avec la Russie. Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une semaine volatile avec de nombreux événements susceptibles de faire bouger les marchés.