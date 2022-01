Les actions américaines ont augmenté le premier jour de négociation lundi pour voir 2022 commencer sur une note positive, avec le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average alors que les investisseurs atteignent des clôtures record.

Les trois principaux indices américains étaient tous dans le vert en clôture. Le S&P 500 a augmenté de 0,64% pour clôturer à un nouveau record de 4 796,56, tandis que le Dow Jones Industrial Average a également atteint un nouveau sommet après avoir gagné 246 points, ou 0,68%, pour clôturer à 36 585,06. Le Nasdaq Composite a clôturé à 15 832,80 après avoir enregistré des gains de 1,20% le premier jour de négociation en 2022.

Le S&P 500 a terminé 2021 avec plus de 27% de gains alors qu'il a enregistré un record de près de 70 fois, soutenu par un rallye antérieur pour les actions technologiques. Le Nasdaq et le Dow ont également clôturé l'année avec des gains à deux chiffres, ajoutant respectivement près de 22% et 19%.

Les actions américaines ont augmenté après que les marchés européens aient également légèrement augmenté lundi, l'indice de référence Stoxx 600 de la zone euro atteignant 491,73 points dans les échanges intrajournaliers. L'indice a clôturé en hausse de 0,45% et cherche à étendre ses gains alors que les traders du FTSE 100 britannique reviennent après une pause prolongée plafonnée par le jour férié de lundi.

Les actions Apple ont augmenté de près de 3% dans les transactions intrajournalières lundi alors que le cours de l'action de la société a atteint des sommets de 182,88 $, poussant la valorisation boursière de l'entreprise au-dessus de 3 000 milliards de dollars.

Cela signifie qu'Apple est la première entreprise américaine à atteindre la barre des 3 000 milliards de dollars de valorisation et vient après une croissance sans précédent au cours des quatre dernières années.

In August 2018, Apple became the first American company ever to be worth $1 trillion, an achievement that took 42 years. It surged past $2 trillion two years later. Its next trillion took just 16 months and 15 days. https://t.co/Qy8iGAxnJp pic.twitter.com/RCDaeNCJNu

— The New York Times (@nytimes) January 3, 2022