Le S&P 500 approche des niveaux records une semaine de bourse avant la fin de l'année. Quelles sont les perspectives pour 2022, étant donné que la Réserve fédérale (Fed) est devenue belliciste ?

La Fed a livré une surprise hawkish en décembre en doublant le rythme de ses achats d'actifs. De plus, le dot plot a montré que les banques centrales prévoyaient de faire plusieurs randonnées l'année prochaine.

Face à une Fed belliciste, la Bourse a cédé une partie de ses gains. Cependant, comme le montre le graphique S&P 500, le recul de décembre n'était que cela – un simple recul.

Avec seulement une semaine de bourse restante dans l'année, le S&P 500 se négocie près de ses niveaux records. Qu'est-ce qui fait monter le marché boursier malgré le fait que la banque centrale soit devenue belliciste ?

Les conditions financières américaines sont les plus assouplies de tous les temps

Une explication de la force continue du S&P 500 est le fait que, malgré le pivot belliciste de la Fed, les conditions financières américaines restent proches de leur plus faible jamais enregistrée, comme le montre un indice produit par Goldman Sachs. L'indice tient compte de divers facteurs, tels que le mouvement du dollar ou les coûts de financement pour le gouvernement américain.

Tout bien considéré, nous constatons que les conditions financières n'ont pas changé depuis l'annonce de la Fed. Tant qu'elles le resteront, les avancées boursières se poursuivront.

5000 – le chemin de moindre résistance

D'un point de vue technique, il y a peu ou pas de résistance avant le prochain niveau de l'indice S&P 500. Un passage à 5 000 points semble être la voie de moindre résistance, d'autant plus que l'indice a détenu les séries de hauts et de bas les plus élevés depuis le marché baissier de 2020.

L'inflation – le plus gros risque pour les actions

L'inflation est la plus grande menace pour les actions. Hier, l'indice des prix Core PCE (c'est-à-dire la mesure préférée de la Fed pour mesurer l'inflation) a encore une fois surpris à la hausse. Le marché s'attendait à une augmentation mensuelle de 0,4%, mais le communiqué a montré que l'indice a gagné 0,5% sur le mois.

L'indice des prix Core PCE a atteint 4,7 % par an, le plus élevé depuis le début de 1989. La grande différence entre aujourd'hui et alors est que le taux cible de la Fed était de 9,75 %, alors qu'il est maintenant proche de zéro. Si l'inflation reste élevée, la Fed devra resserrer encore plus rapidement que ce qui est actuellement prévu, déclenchant une correction significative sur les marchés boursiers.