Le marché boursier est au-dessus de ses sommets alors que les investisseurs digèrent l'impact possible de la variante Omicron sur l'économie. Le président de la Fed, Jerome Powell, commence aujourd'hui son témoignage devant le Sénat américain et exprimera probablement ses inquiétudes concernant Omicron, étant ainsi plus accommodant que ne le prévoient les acteurs du marché.

Cette semaine est pleine d'événements économiques importants. Tout a commencé en trombe, car les investisseurs avaient tout le week-end à leur disposition pour évaluer la nouvelle selon laquelle une nouvelle variante de COVID-19, appelée Omicron, se propage plus rapidement que les précédentes et pourrait avoir un impact sur la reprise économique. Maintenant que la Fed a commencé à supprimer ses mesures d'assouplissement, elle pourrait être contrainte de retarder le processus, voire d'inverser le cours en cas d'impact sévère.

Outre le virus, aujourd'hui est le dernier jour de bourse du mois. Les flux sont importants du fait des prises de bénéfices et du positionnement pour les échanges de fin d'année.

D'ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell, entame son témoignage devant le Sénat. Alors que le texte a été publié quelque 17 heures plus tôt, le marché peut encore réagir aux questions et réponses d'une partie de la session. Powell a exprimé des inquiétudes concernant la nouvelle variante et a semblé plus accommodant que lors de la dernière réunion de la Fed.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'indice S&P 500 ?

Le S&P 500 est toujours dans un canal haussier

L'indice S&P 500 a évolué dans un canal haussier tout au long de 2021. Chaque fois qu'une correction a eu lieu, de nouveaux acheteurs sont apparus et ont envoyé l'indice à un nouveau sommet historique.

La frayeur de vendredi dernier a eu un impact insignifiant sur le tableau technique. De plus, même si l'indice tombe en dessous du bord inférieur du canal haussier, le biais reste haussier à moins que la baisse ne soit suffisamment forte et conduise à une clôture en dessous de 4 400.

Fin octobre, l'indice s'est consolidé pendant plusieurs jours dans la région, rebondissant plus haut. C'est donc une zone pivot et donc plus importante que le canal ascendant.

Enfin, décembre nous attend. Selon les données historiques, décembre a une forte probabilité de générer un rendement positif – plus de 70 % de chances. Par conséquent, le biais pour le marché boursier américain reste haussier malgré les inquiétudes concernant la nouvelle variante COVID-19.