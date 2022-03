Struct Finance a clôturé un tour de table de 3,9 millions de dollars dans le cadre d'une campagne de financement qui a attiré vingt-quatre sociétés investisseurs.

Le protocole indique que le cycle de financement a attiré 24 entreprises, dont le 200 Million Blizzard Fund d'Avalanche. Parmi les autres membres de ce solide groupe de bailleurs de fonds figuraient Antler, Woodstock, Lancer Capital, Finality Capital Partners, Avalaunch, FBG Capital, Bixin Ventures, Infinity Ventures Crypto, AVentures Dao, QCP Capital, Bison Fund et Keychain Capita.

Struct a également reçu le soutien de Double Peak, Lucidblue, MC Ventures, 0xVentures, SCC Investments, Zokyo et Wintermute.

Aider à créer des produits structurés sur DeFi

Struct Finance, qui repose sur la blockchain de contrats intelligents Avalanche, indique qu'il utilisera les fonds pour créer et proposer des produits financiers décentralisés structurés.

Struct espère que ses outils pourront aider à relever certains des défis auxquels les utilisateurs DeFi sont actuellement confrontés lorsqu'ils cherchent à créer des produits structurés.

L'un d'eux est la nature statique des divers instruments dérivés sur le marché, ce qui signifie essentiellement que les investisseurs n'ont qu'une seule option : prendre ou laisser les produits proposés. Mais avec les outils Struct Finance, les investisseurs peuvent tirer parti de la flexibilité de la chaîne.

Grâce à ces outils, les utilisateurs DeFi institutionnels et de détail peuvent accéder à l'écosystème via des processus qui facilitent la personnalisation, la composition et l'investissement dans des produits adaptés à leurs besoins spécifiques.

Par exemple, les utilisateurs peuvent adapter les produits à leur profil de risque, au type d'actifs d'investissement et aux attentes du marché, a déclaré Struct dans un communiqué de presse.

Selon Struct, l'accès aux instruments de taux d'intérêt et aux options permettra aux investisseurs de créer des produits financiers de qualité supérieure offrant des rendements élevés.

Les outils du protocole seront d'abord lancés sur Avalanche avant de se déployer sur d'autres blockchains au sein de l'écosystème DeFi.