Le yen japonais (JPY) s'est affaibli en 2021, comme en témoigne le rallye USD/JPY. Mais les traders d'Elliott Waves ont des raisons de soupçonner qu'un renversement pourrait être dans les cartes.

L'un des rallyes les plus forts de 2021 s'est produit dans les paires JPY. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'USD/JPY est passé de 102,50 à plus de 115, avec des reculs très faibles.

Cependant, le rallye a calé au cours des deux derniers mois. Est-il temps d'acheter le JPY ? Voici trois raisons de vendre l'USD/JPY selon la théorie des vagues d'Elliott.

Vague corrective en cours

De gauche à droite, une vague corrective complexe est en cours. Marquée en noir, la correction complexe a mis fin à sa vague intermédiaire.

Elliott a trouvé des vagues impulsives et correctives et a noté que les schémas correctifs sont plus courants. Pour cette raison, il les a divisés en deux catégories : les corrections simples et les corrections complexes. Il a trouvé trois corrections simples (c'est-à-dire des triangles, des plats et des zigzags), et en introduisant une onde de connexion ou intermédiaire, il a dérivé des corrections complexes.

Aux niveaux actuels du marché, la vague X, ou la vague intermédiaire, s'est terminée juste au-dessus de 115.

Mise à plat commune terminée

Le prochain indice suggérant un renversement du JPY est la structure de la vague X. Étiqueté en rouge, il montre un motif plat commun.

Les bémols communs se distinguent des autres bémols par le fait que l'onde b est celle qui prend le plus de temps dans le motif. De plus, la vague b retrace à plus de 80 % le territoire de la vague a précédente.

Selon la théorie, un renversement pourrait se produire parce que l'onde c semble être terminée avec le passage au-dessus de 115. L'onde c d'un appartement est une structure impulsive ou une structure à cinq vagues, et nous pouvons étiqueter cinq vagues de les bas.

Premier mouvement impulsif d'extension de vague terminé

Enfin, le dernier indice est le mouvement impulsif lui-même. Cela a commencé en 2021 lorsque l'USD/JPY s'échangeait à 102,50 et nous pouvons compter cinq vagues à 115.

Il s'agit d'un mouvement impulsif d'extension de première vague car la première vague est la plus longue. De plus, nous ne voyons aucun chevauchement entre la quatrième et la deuxième vague – une autre confirmation.

Que ce passe t-il après?

Selon la théorie, le marché devrait complètement inverser la structure impulsive. Quant à la zone d'invalidation, un mouvement au-dessus de 117,50 le ferait.