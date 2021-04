Le deuxième trimestre de l’année a commencé par des données économiques robustes en provenance des États-Unis – le taux de chômage est tombé à 6 % et l’économie a créé 1,7 million de nouveaux emplois au premier trimestre 2021. En conséquence, les marchés ont célébré ces résultats en envoyant le S&P 500 à un nouveau sommet historique.

Les efforts de vaccination dans le monde entier commencent à porter leurs fruits. Au cours du week-end dernier, les États-Unis ont vacciné huit millions de personnes, et l’Europe a également accru ses efforts de déploiement de vaccins. De meilleures données économiques sont donc attendues au deuxième trimestre – mais avec quel effet sur les différents actifs financiers ?

Actions

Les indices boursiers sont proches des sommets historiques dans les économies développées. Le Dow Jones se négocie confortablement au-dessus de 33 000 points, trouvant un support à chaque tentative de correction.

Le succès de la campagne de vaccination américaine fait grimper la bourse, tout comme les mesures de relance budgétaire. Au cours du premier trimestre de l’année, le gouvernement américain a débloqué 1 900 milliards de dollars dans le cadre de son programme de relance, et d’autres mesures sont en préparation.

Le « American Jobs Plan » est un énorme investissement public qui stimulera davantage l’économie. Par conséquent, les actions resteront bien placées, car l’argent facile continue d’affluer.

D’autres marchés boursiers dans le monde suivent l’exemple des États-Unis. Par exemple, le Dax en Allemagne se trade également à des niveaux record, et tous les indices européens sont bien orientés.

Revenus fixes

Le marché des titres à revenu fixe affecte tous les autres actifs, car les banques centrales ajustent leur politique monétaire. La récente hausse des rendements à long terme aux États-Unis a entraîné un resserrement non souhaité, et la tendance devrait se poursuivre.

Une duration plus courte (c’est-à-dire la sensibilité du prix d’une obligation à une variation des taux d’intérêt) suggère que les rendements pourraient continuer à augmenter jusqu’à 2,1 %, voire plus. Des rendements plus élevés signifient une baisse des prix des obligations à mesure que la reprise économique se poursuit.

Commodités

Le pétrole et l’or se sont fortement redressés au cours du premier trimestre de l’année. Le pétrole, par exemple, a connu le meilleur début d’année de trading depuis des décennies.

Cependant, il a rencontré une résistance au-dessus des 60 dollars, et le risque est qu’il corrige au deuxième trimestre. Les capacités abondantes pourraient conduire à une modération du prix du pétrole au cours des prochains mois.

L’or semble avoir formé un double fond sous les 1 700 $, et la question clé est maintenant de savoir quelle sera l’ampleur du rebond.

Marché des changes

Le dollar américain reste offert en moyenne, malgré une légère reprise dans la dernière partie du premier trimestre. Si le thème de la reflation gagne du terrain au deuxième trimestre, la tendance baissière du dollar reprendra.