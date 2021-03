Au cours des derniers mois, Tesla a fait des vagues sur les marchés financiers en annonçant un investissement de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin au début de l’année de trading. Au moment de l’annonce, en février 2021, le prix du Bitcoin a bondi à des niveaux record, les traders appréciant l’adoption accrue du Bitcoin par les entreprises publiques.

Bitcoin comme moyen de paiement

Cette annonce fait suite à la décision de PayPal, au second semestre 2020, d’accepter quatre crypto-monnaies (le Bitcoin en fait partie) sur sa plateforme de paiement en ligne. Ce fut le moment clé de la nouvelle étape de hausse du Bitcoin, qui est passé de 10 000 $ à 60 000 $ en quelques mois. L’annonce de PayPal a également signalé l’adoption croissante du Bitcoin comme méthode de paiement.

En début de semaine, Tesla a fait une annonce similaire. Elle a fait savoir au monde entier qu’elle accepterait les Bitcoins comme moyen de paiement pour ses voitures – un autre signe de l’utilisation accrue des paiements en Bitcoins.

Combien de voitures Tesla vendra-t-elle en Bitcoins ? Cela reste à voir. Cependant, l’idée est que Tesla va au-delà d’un simple investissement en Bitcoin – elle devient un thésauriseur.

Un thésauriseur est désigné comme un crypto-investisseur qui ne prévoit pas de vendre ses avoirs de sitôt. Tesla a également annoncé cette semaine qu’elle ne prévoyait pas de vendre ses Bitcoins obtenus par la vente de voitures, mais qu’elle comptait les conserver à long terme.

L’annonce a déclenché une hausse du Bitcoin, mais celle-ci a été rapidement inversée dans la journée qui a suivi. Il est fort probable que les thésauriseurs seront mis à l’épreuve à l’avenir et que les acteurs du marché découvriront qui a réussi à conserver ses bitcoins et qui ne l’a pas fait.

Une chose est intéressante dans le cas du Bitcoin et de Tesla. Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre de ‘nécrologies’ du Bitcoin (c’est-à-dire le nombre de fois où le Bitcoin était voué à l’échec) a progressivement diminué depuis 2017. Si cela signifie une adoption accrue et que les gens s’habituent à l’idée que le Bitcoin est là pour rester, on peut dire la même chose pour Tesla.