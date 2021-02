Tesla a fait la une des journaux hier en annonçant qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin au cours du mois de janvier. Cette nouvelle a fait monter les actions de Tesla et de Bitcoin encore plus haut. La crypto-monnaie a dépassé de manière décisive au-dessus du niveau des 40 000 $ et flirte actuellement avec les 50 000 $.

Pour les fans de Tesla et les investisseurs, la nouvelle a été choquante, mais pas si surprenante si l’on suit les tweets du PDG, Elon Musk. Il a une solide base d’abonnés de plus de 46 millions de personnes, et il a récemment ajouté Bitcoin à son profil Twitter. Cette mesure à elle seule a créé des vagues dans la communauté financière au cours des dernières semaines, et les nouvelles d’hier viennent donc confirmer les soupçons.

Que signifie l’investissement récemment annoncé pour les investisseurs de Bitcoin et de Tesla ?

Quelques éléments de réflexion sur l’investissement de Tesla dans Bitcoin

Tesla a annoncé un investissement d’un milliard et demi de dollars dans Bitcoin pour le mois de janvier et, également, qu’il acceptera probablement Bitcoin comme paiement pour ses voitures à un moment donné dans le futur. Quelques éléments méritent d’être mentionnés ici. Premièrement, Tesla n’est devenu rentable que récemment, et cela n’est pas dû à sa fabrication et à sa vente de voitures, mais aux crédits carbone qu’il vend à d’autres constructeurs automobiles. Deuxièmement, la situation de trésorerie de Tesla n’est pas aussi solide que beaucoup le croient, et certaines voix affirment que Tesla joue sa force financière en investissant sa trésorerie dans des actifs spéculatifs.

Ce sont les inconvénients ou les points négatifs de l’annonce d’hier. Cependant, avec le recul, Tesla a déjà réalisé quelques centaines de millions de dollars de bénéfices. Si Tesla a acquis du Bitcoin en janvier, par exemple, à un prix inférieur ou égal à 40 000 $, l’investissement de 1,5 milliard de dollars représentait environ 37 500 Bitcoins. Après l’annonce d’hier, le prix de Bitcoin est passé à 46 000 $. Par conséquent, le retour sur investissement en moins d’un mois est stupéfiant – un peu plus de 200 millions de dollars.

Bien sûr, il s’agit encore de spéculation, et les investisseurs traditionnels à long terme dans l’action de Tesla ne peuvent être satisfaits de la décision d’investir dans un actif connu pour son énorme volatilité. Pourtant, la base de fans de Musk est constituée de millenials qui apprécient les crypto-monnaies car ils les considèrent comme le début d’un nouveau système financier.

Reste à savoir si la décision de Tesla était judicieuse ou non. Peut-être la société a-t-elle déjà enregistré des bénéfices sur son investissement de janvier ?