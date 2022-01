Les actions américaines ont reculé jeudi après-midi après avoir ouvert en hausse suite à la publication de données économiques montrant que l'économie américaine s'est développée plus que prévu au quatrième trimestre 2021.

Selon les données, le produit intérieur brut (PIB) américain a augmenté de 6,9 % au quatrième trimestre, dépassant les 5,5 % estimés et les 2,3 % enregistrés au troisième trimestre.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,02%, tandis que le Nasdaq a perdu 1,4% et le S&P 500 a chuté de 0,54%. Le Russell 2000 a glissé de 2,18 %.

À l'approche de la séance de vendredi, les performances hebdomadaires des indices ont le Dow Jones en baisse de 0,3 %, le S&P 500 en baisse de 1,6 % et le composite Nasdaq en baisse de 3 %.

Les baisses ont effacé les gains de mercredi qui ont suivi la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, la volatilité continuant de dicter le mouvement des principaux indices. La Fed a indiqué la nécessité de hausses de taux, susceptibles de se produire durant le mois de mars, selon les prix du marché. La banque centrale a également réitéré sa décision de poursuivre un cycle de resserrement.

L'action négative à Wall Street survient au cours d'une semaine au cours de laquelle de grandes entreprises ont annoncé des bénéfices optimistes pour le quatrième trimestre. Mais il a également vu des ratés et des conseils décevants de la part de quelques-uns.

Parmi ceux qui ont obtenu de meilleures estimations des analystes figurent Comcast (CMCSA), Intel (INTC) et Tesla (TSLA).

Cependant, les actions de Tesla ont chuté jeudi (comme nous le voyons ci-dessous) après avoir révélé des retards de production. Les actions de McDonald's (MCD) ont également chuté après que la société ait raté les estimations de bénéfices du quatrième trimestre.

Apple Inc. (AAPL) rapporte après la cloche de clôture.

Les actions de Tesla ont chuté de plus de 10% jeudi après ses résultats du quatrième trimestre, le sentiment des investisseurs pour le titre technologique s'étant probablement atténué après une révélation majeure du PDG du constructeur automobile, Elon Musk.

Les bénéfices de Tesla au quatrième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, avec des revenus de 17,7 milliards de dollars pour le trimestre, contre 16,6 milliards de dollars pour Wall Street. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 2,54 dollars par action, contre 2,38 dollars attendus.

La société de véhicules électriques a révélé qu'elle s'attendait à ce que la croissance annuelle maintienne le rythme de 50 % ou plus pour l'année. La marge brute de Tesla, selon Jon McNeill, PDG de DVx, place l'entreprise loin devant ses rivaux Ford et General Motors.

"Tesla's profit at the gross margin level is twice GM and Ford's already. The gross margins are approaching 30%," says @jonmcneill on $TSLA. "At that kind of profit margin advantage, Ford and GM have to produce twice the number of cars to achieve the same cash flow." pic.twitter.com/JwR1Kj9u3X

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 27, 2022