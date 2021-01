Tesla a connu une autre excellente semaine, puisque le cours de l’action de la société a augmenté de 8 % pendant deux jours consécutifs. Tout le monde veut faire partie de la société de voitures électriques, même au risque de payer une prime importante.

Les chèques de relance ont contribué à propulser la bourse, et Tesla a été l’une des entreprises qui en ont le plus profité. Considérées par beaucoup comme bien plus qu’une simple société de voitures électriques, les actions de Tesla ont clôturé la semaine précédente à 867 $ et sont en hausse aujourd’hui en pré-marché.

Tesla et Bitcoin – Les bulles du 21ème siècle ?

Tout comme Bitcoin, qui a atteint 40 000 $ le week-end dernier avant de s’effondrer de 20 % dans le cadre d’un trading fin, Tesla est considéré par de nombreux traders comme une bulle. Cependant, il existe d’énormes différences entre les deux.

La première est que Tesla est une société cotée en bourse. Bitcoin, d’autre part, n’est pas réglementé. De ce fait, il est plus facile de manipuler le prix, notamment parce que la plupart des Bitcoins sont détenus par quelques wallets. Cela explique pourquoi les plus fortes hausses de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies ont lieu le week-end ou pendant les vacances.

Tout comme les investisseurs de Bitcoin, les investisseurs de Tesla croient que la société va révolutionner le secteur. Les partisans de Bitcoin soutiennent qu’il est nécessaire de réformer le système financier actuel, et Bitcoin est là pour cela. Les partisans de Tesla estiment que la vision d’Elon Musk conduira l’entreprise à la rentabilité bien au-delà de l’industrie de la voiture électrique.

Les chèques de relance fournis par le Congrès américain à des millions d’Américains ont effectivement aidé les ménages à survivre à la pandémie. Cependant, pour certains, en particulier pour la jeune génération, le stimulus ne représente rien d’autre qu’un capital supplémentaire à épargner ou à investir. Où l’investir ? Tesla est une réponse. L’investissement fractionné a permis aux traders de ne posséder qu’une partie des actions d’une entreprise.

Le trading de titres était l’une des utilisations les plus courantes des chèques de relance prévus par la loi CARES aux États-Unis. 2,3 milliards de dollars étaient fournis à chaque Américain ayant un revenu inférieur à 75 000 $ sur une base annuelle, quelle que soit sa situation professionnelle.

Sur cette base, il est juste de supposer qu’une grande partie du récent plan de relance se retrouvera également sur le marché boursier. De plus, l’une des premières choses que les démocrates ont promis de faire a été de fournir encore plus de mesures de relance.

Il ne faut donc pas s’étonner que Tesla continue à atteindre de nouveaux sommets. Tant que l’argent facile continuera d’arriver, les prix des actifs continueront de gonfler.