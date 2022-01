Les actions de Nike baissent après que HSBC a déclassé l'action sur les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement

Le stock de Ford Motors est également en baisse mais Tesla est devenu vert après avoir rebondi sur les pertes de la semaine dernière

Goldman Sachs s'attend à ce que l'action Tesla surperforme en 2022.

Les actions américaines se sont négociées à la baisse lundi, tous les principaux indices subissant une pression continue après la vente massive de la semaine dernière.

Le S&P 500 a réduit ses pertes du début mais est resté dans le rouge d'environ 0,14% en début d'après-midi. Les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la technologie et des services de communication du S&P 500 sont en tête des pertes.

Le Nasdaq Composite, quant à lui, cherche à récupérer ses pertes récentes après être passé de -2,0% à près de +0,1%. Parmi les principaux gagnants de l'indice figurent les actions de Moderna Inc., Intel Corp. et Fortinet, qui sont toutes en hausse de plus de 3 %.

Le Dow Jones Industrial Average enregistre le plus de pertes jusqu'à présent à environ 0,45%, bien que l'indice ait également réduit les pertes initiales.

Goldman Sachs dit que la Fed pourrait opter pour quatre hausses de taux

La faiblesse des marchés survient alors que le sentiment des investisseurs se refroidit, anticipant que la Réserve fédérale américaine devrait relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Il fait également suite à l'appel de Goldman Sachs lundi suggérant que la banque centrale américaine pourrait devoir augmenter les taux d'intérêt quatre fois au cours des douze prochains mois.

Mise à jour des marchés

Les rendements des bons du Trésor ont de nouveau augmenté, le rendement à 10 ans atteignant 1,8 % pour enregistrer son plus haut sommet depuis janvier 2020. Cependant, le rendement a chuté à 1,76 % alors que le sentiment des investisseurs se tourne vers les actifs risqués.

Les prix du pétrole ont également légèrement baissé par rapport aux sommets de lundi en raison des inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement liées aux troubles au Kazakhstan.

Dans les crypto-monnaies, le chaos au Kazakhstan a contribué à la baisse des prix du Bitcoin et d'autres crypto. La crypto-monnaie de référence est tombée en dessous de 40 000 $ dans les transactions tôt le matin avant de connaître une légère hausse pour repousser au-dessus de 41 000 $.

Goldman Sachs désigne Tesla comme le premier choix 2022

Dans les actions individuelles, les actions Tesla ont augmenté de 1,35% à 1 040 $ après avoir rebondi sur les récents creux. Vendredi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé son intention d'augmenter le prix du logiciel avancé d'assistant de conduite de ses véhicules.

Mais lundi, l'analyste de Goldman Sachs, Mark Delaney, a présenté Tesla comme le premier choix pour 2022. Il a cité les livraisons record du constructeur de voitures électriques, la croissance des marges et le potentiel de production comme facteurs qui pourraient voir le titre surperformer cette année.

Le nouvel objectif par action de l'analyste est de 1 200 $, en hausse par rapport à l'objectif précédent de 1 125 $.

Selon l'associé directeur de Future Fund, Gary Black, la hausse du Nasdaq et la baisse du rendement à 10 ans ont aidé les actions TSLA. Les actions Tesla ont terminé 2021 avec des gains annuels de plus de 50 %.

Les actions Nike ont baissé de 4,4% lundi après-midi après que les analystes de HSBC aient déclassé l'action d'achat à conservation.

Ford a également enregistré des baisses de 3 % à 23,68 $, bien que les actions soient toujours en hausse de plus de 8 % depuis le début de l'année. Les actions de Ford ont clôturé l'année 2021 à +137% pour dépasser Tesla et ses concurrents tels que General Motors.

Montre des gains

Les principaux bénéfices à surveiller à partir de mardi incluent ceux de la chaîne d'épicerie Albertsons; entreprise de construction KB Home; la société de services financiers Wells Fargo et les géants de la banque d'investissement JPMorgan et Citigroup.