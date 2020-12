L’un des événements les plus attendus par la communauté financière se produit aujourd’hui – Tesla est intégré dans le S&P500 ! Pourquoi s’en préoccuper ? Eh bien, s’il y a une chose dont il faut se soucier dans le monde de l’investissement à la fin de 2020, c’est bien celle-ci.

Avant de commencer, pensez à ceci : la plupart des sociétés d’investissement étant en vacances, l’inclusion de Tesla dans l’indice S&P500 fera bouger les marchés. Il a le pouvoir de faire bouger les marchés n’importe quel autre jour, sans parler du jour où presque personne ne regarde.

S’agit-t-il de la bulle de 2020 ?

Le S&P500 est un indice. Le comité Standard and Poor’s choisit les composantes de l’indice selon des règles strictes. L’un d’entre eux, ayant quatre trimestres consécutifs de BPA positif, a été rencontré par Tesla au début de cette année.

Depuis lors, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la société serait incluse dans l’indice S&P500. À en juger par ce que nous allons voir aujourd’hui, elles étaient fondées, et cette inclusion dans l’indice est une chose dont vous pourrez parler à vos petits-enfants.

Le 16 novembre, le comité de l’indice S&P500 a annoncé qu’il inclurait Tesla dans la composante de l’indice à partir du 21 décembre – aujourd’hui. À cette date, la capitalisation boursière de Tesla s’élevait à 380 milliards de dollars. Si l’on avance au 21 décembre, les actions de Tesla ont augmenté de 73 %.

Selon l’évaluation actuelle, Tesla trade à 25 fois le chiffre d’affaires et 422 fois les bénéfices – qui est prêt à payer de telles primes ? Apparemment, beaucoup de monde.

L’investissement passif consiste à constituer et à conserver des portefeuilles qui correspondent à la composante d’un indice. En revanche, l’investissement actif consiste à acheter et à vendre constamment des entreprises dans le but de battre l’indice de référence – l’investissement passif.

L’investissement passif est énorme, et les investisseurs seront donc « forcés » d’allouer 1,75 % (le poids de Tesla dans l’indice) à l’une des sociétés les plus surévaluées jamais enregistrées.

Les actions de Tesla ont gagné 730,68 % en 2020 jusqu’à présent. À 1,75 % de l’indice, si les actions de Tesla chutent de 88 %, cela ne ferait que ramener le prix de l’action au début de 2020. Cependant, il en serait autrement en raison de l’impact sur le marché global.

Tous les investisseurs ont remarqué que depuis le 3 novembre, jour des élections aux États-Unis, les actions et le dollar sont allés de pair. Plus le Dow Jones et le S&P500 ont augmenté, plus le dollar a baissé. Par conséquent, l’inclusion de Tesla, avec sa volatilité dans l’indice boursier le plus suivi au monde, est un mouvement qui influencera tous les marchés.

Préparez-vous à un lundi sauvage et à une fin d’année encore plus sauvage.