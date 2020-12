L’un des événements les plus attendus pour la fin de l’année pour les marchés financiers s’est produit hier – Tesla a été inclus dans l’indice S&P500.

Le mouvement tant attendu n’a pas généré la volatilité escomptée, peut-être parce que l’activité du marché est ralentie par le fait que les gens se concentrent sur les vacances à venir plutôt que sur les marchés.

La hausse des actions de Tesla en 2020 n’a été rien de moins qu’étonnante. Elles ont gagné plus de 700 % depuis le début de l’année, dépassant les performances de tout autre actif – actions, crypto-monnaies ou matières premières. Mais tout le monde n’est pas optimiste sur les actions de la société. L’évaluation actuelle est tout simplement absurde si nous utilisons l’industrie automobile comme référence, ce qui signifie que les investisseurs se précipitent pour acheter les actions de Tesla pour une raison différente.

Tesla s’échange à la baisse lors de ses débuts au S&P500

Tesla n’est pas votre société automobile habituelle – c’est un constructeur de voitures électriques qui cherche à obtenir un avantage concurrentiel en intégrant des caractéristiques technologiques et en les améliorant. En d’autres termes, elle attire deux types d’investisseurs : ceux qui souhaitent s’exposer à un constructeur de voitures électriques et ceux qui parient sur la technologie pour perturber l’industrie.

Le cours de l’action de la société a clôturé en baisse hier, et la baisse semble plus accentuée aujourd’hui – 6,49% en pré-marché. La nouvelle qu’Apple s’apprête à défier Tesla sur la technologie des voitures électriques a effrayé certains investisseurs, car Apple a les ressources nécessaires pour devenir un concurrent de taille.

Mais un mouvement de 6 % sur les actions de Tesla n’est pas nouveau pour ses investisseurs. Une telle volatilité sur le marché boursier est inhabituelle, mais c’est précisément pour cette raison que Tesla a atteint la célébrité. Maintenant que l’action fait partie de l’indice S&P500 (c’est-à-dire la référence du marché), les critiques font valoir que la volatilité de Tesla nuira aux performances de l’indice.

On ne peut pas ignorer les appels à la création d’une bulle pour Tesla. Tout comme Bitcoin, qui est passé de 10 000 $ à plus de 24 000 $ en moins de deux mois, Tesla est considéré comme une bulle possible sur le marché boursier. Si nous regardons en arrière, en particulier pendant la bulle technologique de la fin des années 90 et du début des années 2000, nous ne pouvons pas ignorer certaines similitudes intéressantes. Par exemple, ce n’est pas la première fois que le comité S&P500 introduit des noms « chauds » dans l’indice. À l’époque, des sociétés comme Peoplesoft, Citrix ou Teradyne ont été ajoutées à l’indice juste avant l’éclatement de la bulle technologique.

Pourtant, l’exemple le plus célèbre vient de Yahoo. Le dernier jour de novembre 1999, Yahoo est entré dans l’indice S&P500. Il a grimpé de 67 % entre le jour de l’annonce et le premier jour de la partie de l’indice. Un mois plus tard, le cours de l’action Yahoo a atteint un sommet.

Est-ce que ce sera la destinée de Tesla en 2021 ?