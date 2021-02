Tesla et Bitcoin – Une nouvelle corrélation est née

Les trois jours de bourse de cette semaine ont été marqués par des fluctuations spectaculaires des prix sur les marchés financiers. Ce qui a commencé comme une semaine baissière s’est terminé par un nouveau record du Dow Jones hier, après avoir rebondi à partir des plus bas quotidiens chaque jour de la semaine.

Tous les marchés n’ont pas bénéficié de l’offre du Dow Jones et d’autres indices. Le marché des crypto-monnaies a été vivement critiqué par Janet Yellen, qui a qualifié Bitcoin de bulle, et Bitcoin a chuté de plus de 20 % en moins de deux jours. Depuis le creux de 46 000 $, il a regagné un peu de terrain perdu, mais pas assez pour menacer les sommets.

En descendant, Bitcoin a fait quelques victimes. Les entreprises qui ont investi dans Bitcoin une partie de leurs réserves de trésorerie ou même plus, ont souffert du fait que leurs actions ont été vendues sur les marchés boursiers. L’une de ces sociétés, Tesla, mérite une attention particulière. Tesla est populaire sur tout compte Forex car de nos jours, les courtiers Forex proposent des contrats sur différence (CFD) sur divers actifs et sur des actions individuelles également.

Tesla touché par la malédiction du S&P 500

On dit que toute entreprise qui est introduite dans le vénérable indice S&P 500 est surachetée et, par la suite, sous-performera dans la période qui suit. Tesla a été introduit dans l’indice en décembre 2020, dans la deuxième moitié du mois, juste avant les vacances d’hiver.

On dit aussi que les entreprises qui sortent de l’indice pour faire de la place aux nouveaux venus surpassent souvent les nouveaux entrants sur une période de douze mois. Il ne reste que deux mois depuis l’entrée de Tesla dans le S&P 500, en remplacement d’une société nommée AIV – Apartment Investment and Management, mais ses performances sont déjà inférieures.

Pour mieux comprendre le phénomène, il est utile d’examiner pourquoi un indice ajoute de nouvelles entreprises. L’une des raisons est de faire de la place pour de nouvelles industries ou de rééquilibrer l’exposition à différents secteurs. Par exemple, le S&P 500 a voulu donner plus de poids à son secteur technologique, et a donc éliminé certains noms du secteur de l’énergie et d’autres secteurs surpondérés.

Tesla a annoncé qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin en janvier 2021. La nouvelle a fait la une des journaux du monde entier : un fabricant de véhicules électriques a mis en jeu l’argent de ses actionnaires dans des paris spéculatifs. Coïncidence ou non, le cours de l’action Tesla a atteint un sommet après l’annonce et a perdu près d’un tiers de sa valeur avant de rebondir.

Il a bien rebondi, tout comme Bitcoin. Cependant, si cela dépend du prix de Bitcoin, les investisseurs sont dans une situation délirante.