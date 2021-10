Les investisseurs de Tesla ont des raisons de se réjouir après la diminution de l'intérêt pour le shorting. Le cours de l'action remonte près de son niveau record à mesure que l'intérêt pour le marché des véhicules électriques augmente.

Tesla est l'une des marques les plus populaires au monde. Tout le monde connaît les efforts de l'entreprise pour révolutionner le marché des véhicules électriques et les efforts déployés par son PDG charismatique, Elon Musk.

Le cours de l'action Tesla a connu une hausse impressionnante de 1897,58 % au cours des cinq dernières années et de 84,42 % au cours des 12 derniers mois seulement. Au cours de sa hausse, le cours de l'action a "brûlé" de nombreux vendeurs short, et c'est ce qui a alimenté la reprise. Lorsqu'ils parient sur la baisse d'une action, les investisseurs empruntent les titres à leurs courtiers et, en cas de hausse du cours, ils reçoivent un appel de marge, à moins qu'ils ne trouvent de nouveaux fonds.

Êtant short, Tesla était très à la mode il n'y a pas si longtemps. Les investisseurs ont estimé que l'expansion en Chine et en Europe n'était pas viable, et que la fabrication de voitures sous une "tente" aux États-Unis ne serait pas rentable à long terme.

Depuis, l'entreprise a affiché de nombreux trimestres rentables, et elle a également été intégrée à l'indice S&P 500. En outre, le pari de Musk sur le Bitcoin s'avère payant jusqu'à présent, puisque la monnaie digitale est bien plus élevée qu'elle ne l'était lorsque Tesla a investi plus d'un milliard de dollars.

Les investisseurs continuent de parier sur Tesla

L'année 2021 n'a pas été formidable pour les investisseurs de Tesla – le titre n'a progressé que d'environ 11 % depuis le début de l'année. Elle a corrigé depuis les sommets et a trouvé un support à 560 $, où elle a formé un double fond.

Toutefois, une tendance haussière s'est amorcée depuis lors, l'action formant une série de sommets et de creux plus élevés.

Selon les données fournies par Longhorn FX, les investisseurs croient en l'expansion du secteur automobile et veulent s'exposer à cette industrie. Pour cette raison, les maisons de courtage FX ont décidé de coter tous les principaux acteurs du secteur, y compris Tesla.