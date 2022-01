Le constructeur de véhicules électriques Tesla a rappelé près d'un demi-million de ses voitures en raison de problèmes de sécurité.

Tesla, le premier constructeur mondial de véhicules électriques, a rappelé 475 000 de ses modèles 3 et S plus tôt cette semaine. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla a rappelé les véhicules afin de pouvoir résoudre les problèmes de caméra de recul et de coffre qui augmentent le risque d'accident.

Les actions de Tesla ont baissé de plus de 2% depuis que l'agence de régulation a annoncé le rappel au nom de l'entreprise. La NHTSA a ajouté qu'elle était actuellement en pourparlers avec Tesla concernant un autre problème de caméra et examinait également le système d'assistance fluviale du constructeur de véhicules électriques et d'autres problèmes.

Tesla a rappelé près de 500 000 de ses véhicules Model 3 et S fabriqués entre 2014 et 2021. Le rapport indique que la société a rappelé 356 309 véhicules Model 3 2017-2020 et qu'elle résoudra les problèmes de caméra de recul.

De plus, Tesla a rappelé 119 009 véhicules Model S en raison de problèmes de capot avant. La NHTSA a dit pour les berlines Model 3,

« Le faisceau de câbles de la caméra de recul peut être endommagé par l'ouverture et la fermeture du couvercle du coffre, empêchant l'affichage de l'image de la caméra de recul. »

Tesla avait indiqué qu'elle n'était au courant d'aucune blessure, décès ou accident lié aux problèmes ayant entraîné le rappel des voitures Model 3 et S. Les actions de Tesla ont chuté de plus de 2% depuis que la société a annoncé le rappel.

Plus tôt cette semaine, TSLA se négociait à environ 1 100 $ par action, mais il a baissé de plus de 2 % et a terminé l'année à 1 057 $ par action. Malgré ses mauvaises performances récentes, Tesla a été l'une des entreprises les plus performantes cette année.

Tesla est entré dans le club des milliers de milliards de dollars en termes de capitalisation boursière, le cours de son action ayant augmenté de plus de 49 % au cours de l'année écoulée.