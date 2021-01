Les vacances de fin d’année sont derrière nous et les investisseurs se préparent à ce que 2021 nous réserve. Le monde semble être dans une course contre la montre, car les efforts de vaccination sont lents en raison de l’extension sans précédent du projet.

Les marchés financiers ont commencé l’année sur une note relativement calme si l’on exclut Bitcoin de cette déclaration. La monnaie digitale a chuté de 20% hier, pour récupérer la plupart du terrain perdu au moment d’écrire cet article.

Actions

À mesure que les bénéfices s’améliorent, les valeurs devraient se contracter. Le marché boursier, et en particulier celui des États-Unis, a été un moteur essentiel de la volatilité et il est peu probable que les choses changent cette année. Cependant, plus le monde s’approche de la fin de la pandémie, plus le passage à des marchés cycliques comme le Royaume-Uni et le Japon est fort. Ce sont les actions des marchés émergents qui devraient en profiter le plus si le dollar continue à baisser. Enfin, les entreprises « vertes », celles qui participent à des projets écologiques, devraient bien se porter alors que le monde tourne son attention vers le changement climatique.

Matières Premières Bruts (Commodities)

Le prix du pétrole est un élément clé dans le domaine des commodities. Il est récemment remonté au-dessus de 50 dollars en raison des réductions unilatérales de la production en Arabie saoudite. Si le prix du pétrole trouve un équilibre autour de 50 $ (le WTI à 50 $ et le Brent à 55 $ font consensus), le monde a de meilleures chances de lutter contre les attentes d’inflation et d’ajuster les politiques pour s’adapter au choc négatif des prix du pétrole en 2020.

Économies

La reprise économique devrait se poursuivre dans le monde entier, plus rapidement dans certaines régions que dans d’autres. Les économies de la région Asie-Pacifique devraient mener la reprise, alors que l’Europe commence l’année en mode confinement. D’autres mesures de relance de la part des États-Unis sont attendues au cours du premier trimestre de l’année, et le lancement de vaccins devrait renforcer la confiance des consommateurs.

Tout dépend du virus. La science a apporté une solution à la pandémie, et les agences sanitaires les plus respectées aux États-Unis et en Europe ont donné leur feu vert à la vaccination. Il est maintenant temps de déployer toutes les ressources nécessaires à une distribution rapide et sûre, afin que la reprise économique s’accélère.

L’économie américaine devrait connaître une croissance de 4,7 % cette année, mais tout dépend de la rapidité avec laquelle les vaccins seront déployés. Chaque retard a un impact important sur l’économie, comme le montre le rapport sur les salaires non agricoles de décembre : 140 000 emplois perdus en un mois seulement.