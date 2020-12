L’année à venir s’annonce comme une année de reprise économique, si le déploiement des vaccins COVID-19 s’avère efficace pour stopper la pandémie. Le consensus est que le produit intérieur brut (PIB) mondial connaîtra une croissance bien supérieure à 5 % en 2021, alimentée par les mesures d’adaptation des politiques toujours en vigueur.

La croissance économique chinoise devrait se poursuivre en 2021 et atteindre près de 10 %. Alors que dans les pays développés, les taux de croissance ne sont pas si élevés, la croissance américaine devrait dépasser 4 %, tout comme dans la zone euro ou au Royaume-Uni.

Une mise en garde s’impose : tous ces scénarios envisagent la fin de la pandémie en 2021. Plus tôt elle se produira au cours de l’année, plus grandes seront les chances de retrouver le taux de croissance d’avant la pandémie.

Marché des actions

Le consensus est que la dynamique haussière des marchés boursiers devrait se poursuivre en 2021, en particulier en raison de la faiblesse du dollar et de la relance accrue de la Fed. Les actions des biens de consommation devraient connaître un retour en force, tandis que les actions du « travail à domicile » devraient prendre du recul. En outre, les actions de croissance structurelle devraient devenir moins attrayantes.

En dehors des États-Unis, le marché des actions souffre de la vigueur des devises. Le dollar ayant fortement baissé par rapport à toutes les devises du G10, les indices boursiers des autres régions du monde n’ont pas réussi à reproduire les performances du marché boursier américain. Si la baisse du dollar se poursuit, il faut s’attendre à ce que l’écart reste intact.

Marché des devises

Nous pouvons dire que 2020 a eu deux parties distinctes – l’une caractérisée par un dollar plus fort en mars et avril, suivie d’une forte baisse. Ceux qui n’ont pas suivi ces tendances du dollar ont manqué l’action la plus pertinente sur les prix de l’année.

Pour 2021, la position du marché pour la faiblesse continue du dollar. Toutefois, le danger est que le trading de l’USD, à la baisse, devienne trop serré, en particulier contre certaines devises comme l’EUR ou l’AUD.

Revenu fixe

Pendant la pandémie et la récession économique, les banques centrales devaient abaisser les taux à un niveau proche de zéro et s’engager dans des programmes agressifs d’assouplissement quantitatif. L’objectif était/est toujours de faire baisser le rendement à long terme. Ainsi, les entreprises et les ménages ont accès à des conditions favorables pour l’investissement et les banques centrales ont donc stimulé la reprise économique.

Malheureusement, la baisse des rendements a rendu difficile le placement des capitaux par les investisseurs. En toute logique, c’est la bourse qui profite le plus de la baisse des rendements, mais la tendance devrait changer si la reprise économique s’accélère en 2021. Il faut donc s’attendre à un retour des rendements des obligations d’État, ainsi qu’à une forte demande pour les obligations des marchés émergents, car elles offrent également des rendements intéressants.