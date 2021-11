Les actions d'argent apportent des avantages de diversification à un portefeuille et constituent une couverture contre l'inflation. Voici trois sociétés à considérer : Pan American, Hecla Mining et Endeavour Silver.

Les métaux précieux tels que l'or et l'argent ont sous-performé cette année, rendant les actions d'or et d'argent peu attrayantes. Cependant, grâce à cela, les entreprises du secteur minier ont eu la chance de consolider leurs opérations et leur situation financière. Ainsi, nombreux d'entre eux sont négociées désormais à des valorisations attractives.

Voici quelques actions argentées à considérer pour diversifier votre portefeuille : Pan American, Hecla Mining et Endeavour Silver

Panaméricain

Pan American Silver Corporation est une entreprise canadienne dont le siège social est à Vancouver. Fondée en 1979, elle emploie environ 7 000 personnes et exploite diverses mines d'argent, d'or, de zinc ou de plomb au Canada et ailleurs dans le monde, comme le Mexique ou l'Argentine.

Le cours de l'action a sous-performé cette année car il est en baisse de -22,43 %, mais il se négocie à un ratio cours/bénéfice attrayant de 20,41 en 2021, qui devrait baisser à 14,26 d'ici 2025. De plus, le BPA de la société devrait atteindre 2,14 CAD d'ici 2025. , bien supérieur au CAD actuel de 1,41.

Enfin, le bénéfice net devrait croître significativement, de plus de 50 % dans les deux prochaines années.

Exploitation minière Hecla

Hecla Mining est une société américaine fondée en 1891 qui propose des lingots d'or et d'argent non raffinés à des négociants de métaux précieux. Ainsi, elle est directement exposée au prix de l'argent, et elle a battu les estimations de BPA au cours de ces quatre derniers trimestres consécutifs.

Les estimations de revenus annuels de la société pour la période fiscale se terminant en décembre 2021 sont de 821,12 $ et pour la période fiscale se terminant en décembre 2021 devraient atteindre 849,87 millions de dollars. Hecla opère avec une marge bénéficiaire brute de 47,29 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 30,35 %.

Enfin, les analystes sont optimistes sur le cours de l'action minière Hecla. Sur les 15 analystes couvrant le cours de l'action, 7 ont émis des notes d'achat et seulement 1 a émis une note de vente ; les autres ont des notes neutres.

S'efforcer d'argent

Endeavour Silver Corporation a été fondée en 1981 et son siège social est situé à Vancouver, au Canada. L'entreprise explore, entre autres, des gisements d'or et d'argent et emploie près de 1 500 personnes.

Au cours des douze derniers mois, le cours de l'action a augmenté de +36,94 % alors que les investisseurs tentent de s'exposer aux actions des matières premières en raison de la hausse de l'inflation. Un autre aspect intéressant de cette société est le fait qu'elle opère avec une marge bénéficiaire brute de 42,14%, supérieure à la médiane du secteur de 30,35%. De plus, le rendement de l'actif total est supérieure au double de la médiane du secteur.