La plupart des actions technologiques de haut vol pendant la pandémie de COVID-19 sont maintenant profondément en territoire baissier. Alors, quels sont les trois principaux titres sur lesquels il vaut la peine de tenter sa chance ?

L'indice Nasdaq 100 est proche de ses plus hauts niveaux historiques, mais cela ne signifie pas que toutes les entreprises technologiques se portent bien. En fait, la plupart des pilotes de haut vol impliqués dans la pandémie de COVID-19 sont bien au delà de leurs sommets, dans certains cas plus de -70%.

Un marché baissier commence lorsqu'une action ou un indice chute de plus de 20 % par rapport à ses sommets. Dans le secteur de la technologie, de nombreuses entreprises ont déjà dépassé ce seuil, montrant qu'il y a également de l'argent à gagner du côté court, même si le Nasdaq 100, l'indice du secteur de la technologie, reste en territoire haussier.

Par exemple, certaines de ces sociétés ont vu le cours de leurs actions augmenter pendant la pandémie alors que les investisseurs spéculaient sur les actions elle-même. Bien sûr, un revers de fortune semble naturel, mais existe-t-il d'autres entreprises du secteur technologique qui sont attrayantes à la valorisation actuelle ?

Voici quelques noms à considérer : Alibaba, Palantir Technologies et PayPal.

Alibaba

Alibaba est en baisse de plus de -55% par rapport à ses sommets car il a été l'une des victimes des nouvelles réglementations imposées par le gouvernement chinois. Pourtant, cette société croît à un rythme impressionnant, dispose de nombreuses ressources pour développer ses activités et se négocie désormais à une valorisation attrayante.

Par exemple, le P/E Non-GAAP (TTM) est légèrement au-dessus de la médiane du secteur. Auparavant, il était beaucoup plus élevé, mais la baisse du cours de l'action a entraîné une baisse du ratio, et se situe maintenant à 14,32 contre 13,64 la médiane du secteur. De plus, la croissance annuelle des revenus est proche de 40 %, bien supérieure à la médiane du secteur.

Palantir Technologies

Palantir Technologies augmente son chiffre d'affaires encore plus rapidement, à un taux annuel de 43,12 % par rapport à la médiane du secteur de 16,16 %. De plus, il opère avec une marge bénéficiaire brute de 77,48 %, bien supérieure à celle de ses pairs.

Pourtant, le cours de l'action a considérablement baissé par rapport à ses sommets. Il a chuté de plus de -45,1%, et la baisse des prix fait de l'entreprise un investissement attractif.

Pay Pal

PayPal est en baisse de -37,3% par rapport à ses sommets et offre une opportunité intéressante pour les commerçants à contre-courant. Il s'agit d'une entreprise avec une solide position de trésorerie et une marge bénéficiaire brute supérieure à la médiane du secteur. Au prix actuel, la valorisation a considérablement baissé, mais le modèle économique reste solide.