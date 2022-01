Les grandes banques américaines devraient publier leurs bénéfices annuels les plus élevés jamais enregistrés. La saison des résultats commence cette semaine avec certaines des plus grandes sociétés d'investissement faisant état de leurs performances financières de l'année dernière.

Le principal événement pour les marchés financiers cette semaine a été le témoignage du président de la Fed Powell à l'occasion de sa reconduction à la tête de la Fed. Les acteurs du marché ont recherché des indices sur le resserrement des conditions financières et sur la façon dont la Fed voit l'inflation et l'emploi – les deux piliers de son mandat.

Il est clair maintenant que la Fed voit très possible une première hausse des taux en mars, mais on ne sait toujours pas ce qu'elle fera ensuite – resserrer plus rapidement en augmentant plus souvent ou resserrer plus rapidement en réduisant le bilan ? Ou les deux?

Mais ce n'est pas nouveau, car la Fed est devenue belliciste au dernier trimestre de l'année dernière. En tant que tel, il n'est pas surprenant qu'un récent article du Financial Times souligne que les sociétés de services financiers devraient déclarer des bénéfices records en 2021.

Lorsque la politique monétaire se resserre, les sociétés de services financiers en profitent. En plus de cela, FT souligne que des frais d'investissement élevés et des pertes sur prêts plus faibles que prévu ont encore contribué aux bénéfices records.

Voici trois banques de Wall Street à acheter ce mois-ci avant la publication de leurs rapports financiers annuels : Citigroup, JPMorgan et Bank of America.

Citigroup

Citigroup publie ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 le 14 janvier à 11 h 00 HE . Les investisseurs s'attendent à un BPA de 1,66 $ sur le trimestre, et Citi a publié des bénéfices trimestriels meilleurs que prévu pour les six derniers trimestres consécutifs.

Le cours de l'action est en hausse de +11,13% depuis le début de l'année et, plus récemment, la société a annoncé qu'elle abandonnait ses activités bancaires aux particuliers et aux petites entreprises au Mexique.

JP Morgan

JPMorgan est une autre grande banque américaine qui publie ses résultats trimestriels cette semaine. Le marché s'attend à ce que l'estimation des revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 atteigne 122,73 milliards de dollars, et le cours de l'action est en hausse de +5,77% depuis le début de l'année.

Banque d'Amérique

Bank of America publie ses résultats trimestriels le 19 janvier et les investisseurs s'attendent à un BPA de 0,75 $ sur le trimestre. Le cours de l'action est en hausse de +10,61 % depuis le début de l'année, et au cours actuel du marché, Bank of America a une capitalisation boursière de 402 milliards de dollars.