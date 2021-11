Le secteur des biotechnologies est souvent la source de belles opportunités d'investissement. Le risque pris par les investisseurs est généralement plus important, mais la récompense potentielle l'est également.

L'industrie de la biotechnologie est considérée comme plus risquée pour les investisseurs comparé aux autres industries. En effet, la plupart des entreprises impliquées dans le secteur se concentrent sur de nouveaux traitements pour diverses maladies et la plupart de leurs dépenses sont consacrées à la recherche et au développement sans la garantie de récupérer l'investissement.

Cependant, le potentiel est énorme si l'un des produits du pipeline reçoit l'approbation réglementaire, car le potentiel d'adoption massive fait monter en flèche le cours de l'action. Voici trois entreprises du secteur des biotechnologies à considérer:

Denali thérapeutique

Denali Therapeutics est une société de biotechnologie américaine spécialisée dans les maladies neurodégénératives. Basée à San Francisco, en Californie, la société a vu le cours de ses actions quadrupler pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, 2021 a apporté une correction, et jusqu'à présent, le prix est en baisse de plus de -43% YTD.

Cette baisse est-elle une opportunité d'acheter une action bon marché ? Les analystes le croient sûrement. Sur les 14 analystes qui couvrent le cours de l'action Denali Therapeutics, tous ont émis des notes d'achat. Plus récemment, Oppenheimer & Co. a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 85 $.

Ultragényx

Ultragenyx est une société américaine spécialisée dans les maladies génétiques rares et ultra-rares. Comme Denali Therapeutics, Ultragenyx a vu son cours de bourse baisser en 2021 en raison de faibles bénéfices. Cependant, il s'agit d'une entreprise qui devrait doubler ses revenus d'ici 2025, passant des 352 millions de dollars actuels à 872 millions de dollars. Par conséquent, il croît à un rythme qui peut susciter l'intérêt des investisseurs désireux de tenter leur chance sur le cours de son action après une telle baisse.

CareDx

CareDx est une autre société de biotechnologie avec une croissance des revenus beaucoup plus importante que la médiane du secteur de 62,85 % contre 17,03. Il a récemment acquis MedActionPlan, dans le but d'atteindre les patients transplantés.

Malgré la baisse du cours de l'action en 2021, aucun analyste n'a émis de note de vente pour le cours de l'action de la société. Sur les 14 analystes couvrant le titre, 8 ont des cotes d'achat et 6 ont des cotes neutres, avec divers objectifs de cours. Par exemple, Raymond James Financial a maintenu sa cote d'achat avec un objectif de cours de 90 $, tandis que Goldman Sachs a une cote similaire mais avec un objectif de cours de 95 $.

L'année 2021 n'a pas été formidable pour les entreprises de biotechnologie. Cependant, des opportunités existent, en particulier pour les entreprises à forte croissance des revenus.