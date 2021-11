Le trading de fin d'année est à nos portes, et pendant cette période, les traders se concentrent soit sur la prise de profit sur les positions détenues tout au long de l'année, soit sur l'ouverture de nouvelles pour le positionnement en 2022. USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP – meilleure devise paires à vendre en décembre.

Demain est le dernier jour de négoce de novembre, et l'activité de négoce commence à décliner après cela. De nombreux traders préfèrent éviter d'ouvrir ou de fermer des positions dans la seconde moitié de décembre en raison des faibles conditions de liquidité et de la lenteur des marchés.

En tant que tel, un mois de trading court nous attend, mais cela ne signifie pas qu'aucune opportunité n'existe. Voici trois paires de devises à envisager de vendre à découvert, au milieu des prises de bénéfices et du positionnement 2022 : USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP.

USD/JPY

L'USD/JPY s'est redressé toute l'année et, jusqu'à vendredi dernier, il a continué à atteindre de nouveaux plus hauts. La série de plus bas plus bas n'est pas encore cassée, mais une configuration en biseau ascendant est visible sur la période quotidienne.

De plus, la ligne de tendance 2-4 est déjà cassée et retestée, donc des conditions baissières peuvent déjà être en place. Les prises de bénéfices au cours des dernières semaines de l'exercice signifient vendre le yen japonais et acheter le dollar américain, ce qui pourrait encore accélérer la baisse.

Les ours agressifs peuvent vouloir vendre la paire avec un ordre stop-loss aux plus hauts récents tout en ciblant un mouvement vers 109 – la zone de consolidation précédente.

EUR/JPY

Une autre paire de yens japonais semble faible ici – le croisement EUR/JPY. Le calendrier hebdomadaire montre un biseau ascendant, mais cette fois, le rejet du bord inférieur du modèle est encore plus évident. À moins que le marché ne revienne au-dessus de 133, le biais reste baissier pour un retracement dans la zone 123.

EUR/GBP

Enfin, la paire croisée EUR/GBP. C'est le plus difficile à négocier sur le côté court pour au moins deux raisons sur les trois.

Premièrement, la paire EUR/GBP est à son plus bas annuel. En d'autres termes, les prises de bénéfices vers la fin de l'année commerciale devraient faire grimper la paire, car les traders régleront leurs positions courtes en achetant l'euro et en vendant la livre sterling.

Deuxièmement, même si le marché est dans une tendance baissière, il a récemment rebondi depuis son bord inférieur. Par conséquent, le court-circuiter ici est un peu agressif, mais pour le positionnement 2022, il peut être judicieux de le vendre sur un nouveau test du bord supérieur du canal haussier, avec 0,87 comme niveau d'invalidation et 0,83 comme cible.