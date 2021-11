Depuis le référendum sur le Brexit, les actions britanniques sont devenues de moins en moins chères. Ils se négocient désormais avec une décote supérieure à 40 %, ce qui n'avait pas été vu depuis plus de 30 ans.

Le Brexit a peut-être pris fin en 2020, mais les risques politiques et économiques persistent. C'est l'une des raisons, et peut-être la plus importante, pour laquelle le marché boursier britannique se négocie à des valorisations déprimées sans précédent au cours des 30 dernières années.

Tout a commencé avec le référendum sur le Brexit. Les investisseurs ont rapidement retiré leurs fonds du marché boursier et sont partis à la recherche de rendements plus élevés alors que l'incertitude régnait.

Voici trois raisons d'envisager d'acheter des actions britanniques en 2022 : une décote de 40 % par rapport à ses pairs mondiaux, une reprise de l'activité de fusions et acquisitions et la politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

40 % de remise sur la valorisation par rapport aux pairs mondiaux

Depuis le référendum sur le Brexit, la valorisation des actions britanniques a fortement baissé. Si on replace la baisse dans son contexte historique, on voit qu'elles sont moins chères qu'à la fin des années 90. Est-ce uniquement à cause du Brexit ?

Un autre argument pour les investisseurs de ne pas soumissionner pour le marché boursier britannique était que les entreprises représentent l'ancienne économie, le secteur technologique étant sous-représenté. Cependant, la réalité montre de nombreuses entreprises dans des domaines tels que les technologies financières et les sciences de la vie et la cybersécurité ou les jeux.

Reprise de l'activité M&A

La décote de valorisation n'a pas pu être ignorée par les investisseurs, comme le suggère l'intensification des fusions et acquisitions. Une livre sterling faible couplée à des actions britanniques bon marché ont été deux bonnes incitations à l'augmentation de l'activité de fusions et acquisitions.

Le premier semestre de 2021 a enregistré la plus forte augmentation des transactions de prise de participation en plus d'une décennie, ce qui signifie que les investisseurs se sont précipités pour saisir des entreprises publiques bon marché et les privatiser.

La Banque d'Angleterre plus accommodante que la Fed

Enfin, la politique monétaire de la Banque d'Angleterre joue également un rôle essentiel en bourse. La banque centrale est en passe de relever le taux d'intérêt, suivant les traces de la Fed. Cependant, il se trouve généralement un pas derrière. En effet, cela signifie que la Banque d'Angleterre resserrerait la politique monétaire plus lentement que la Fed au profit de la Bourse. Si la nouvelle variante de COVID-19 devenait préoccupante et changeait le cap de la politique monétaire, un nouvel assouplissement serait également haussier pour les actions britanniques.