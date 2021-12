Le rallye du pétrole s'est estompé à la fin de l'année commerciale et le prix du pétrole brut WTI est loin de ses sommets annuels. Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher une nouvelle faiblesse ?

Le prix du pétrole s'est redressé en 2021. Il a ouvert l'année autour de 48 $ et s'est redressé jusqu'à 84 $ avant d'abandonner certains gains.

À la hausse, le prix du pétrole a déclenché une hausse de l'inflation dans le monde entier. Après être tombé en dessous de zéro en 2020 en raison de la faiblesse de la demande causée par la pandémie de COVID-19, le pétrole a fortement rebondi, tout comme l'inflation. De nos jours, l'inflation atteint des sommets de la décennie dans les économies développées et les banques centrales sont obligées de resserrer la politique monétaire plus rapidement qu'elles ne le voulaient.

Le tableau technique du pétrole semble haussier alors que le prix se maintient au-dessus de la zone clé de 60 $. Une baisse en-dessous déclencherait plus de faiblesse à moyen et long terme, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer un tel mouvement ? Voici trois raisons possibles de la chute du prix du pétrole en 2022 : la géopolitique, l'augmentation de l'offre et la transition vers des sources alternatives.

Géopolitique

L'une des plus grandes menaces pour le prix du pétrole en 2022 vient de l'arène géopolitique. Plus précisément, le nouvel accord nucléaire avec l'Iran. S'il est atteint, et c'est un grand si, l'accord apportera 1,3 million de barils de pétrole par jour sur le marché, et cela suffira à lui seul à modifier l'équilibre offre/demande.

Augmentation de l'offre

En parlant d'offre, les pays de l'OPEP et de l'OPEP+ peuvent être enclins à augmenter l'offre en raison de la hausse des prix du pétrole. Après tout, ces pays dépendent de leurs revenus pétroliers, et la hausse des prix du pétrole est tentante et peut conduire à une plus grande quantité de pétrole sur le marché.

De plus, la demande mondiale de pétrole devrait atteindre 100 millions de barils/jour. Bien qu'il s'agisse d'un grand nombre, il manque encore 1 million de barils/jour aux niveaux d'avant la pandémie. Enfin, la demande peut également être impactée par la pandémie de COVID-19 en cours.

Transition énergétique

La transition vers des sources d'énergie alternatives a commencé. Les pays du monde développé font des progrès impressionnants, ce qui pourrait en fin de compte avoir un impact sur le prix du pétrole. Les investissements annuels dans les énergies alternatives s'élèvent actuellement à 1 000 milliards de dollars et augmentent, tandis que les investissements projetés des sociétés énergétiques publiques ne sont que de 500 milliards de dollars pour la période 2022-2030.