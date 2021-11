Trois raisons d'acheter du dollar américain alors que tout le monde vend : une Fed belliciste, la reconduction de Powell et un marché du travail tendu.

Le dollar américain sous-performe aujourd'hui, car l'annonce d'une nouvelle variante de COVID-19 découverte en Afrique du Sud a déclenché une tendance à risque sur les marchés financiers. Ainsi, le yen japonais et le franc suisse sont en demande, tandis que le dollar américain perd du terrain à l'approche de la séance de bourse nord-américaine.

Cependant, pour le trader avec un horizon à moyen terme, le dollar est toujours favorisé pour gagner par rapport à ses pairs pour au moins trois raisons : la Fed devient belliciste, la reconduction de Powell et un marché du travail tendu.

La Fed devient belliciste

Un jour avant les vacances de Thanksgiving, la Réserve fédérale a publié ses minutes de politique monétaire. Le procès-verbal est publié trois semaines après la tenue de la réunion proprement dite et donne plus de détails sur les discussions qui ont eu lieu.

Ils ont révélé une Fed plus belliciste, prête à agir en diminuant éventuellement plus rapidement qu'initialement annoncé et même en relevant le taux des fonds fédéraux, si l'inflation devait continuer à augmenter.

La reconduction de Powell

Le président américain a nommé Jerome Powell pour un nouveau mandat à la tête de la Fed. Avec le nouveau vice-président Lael Brainard, Powell est en charge de la politique monétaire aux États-Unis pendant encore quatre ans.

À son honneur, il a fait un excellent travail en menant la Fed à une réponse de politique monétaire audacieuse à la pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure que l'économie s'est redressée, le dollar américain a gagné du terrain en raison des attentes selon lesquelles la Fed réagirait à la hausse de l'inflation. En tant que tel, le parti pris penche du côté belliciste en 2022, même si Brainard est connu comme une colombe.

Marché du travail tendu

Le même jour avec la Fed, les premières données sur les inscriptions au chômage ont également été publiées. Il a montré que les réclamations sont tombées à leur plus bas niveau en 50 ans, et si nous l'ajustons en fonction de la croissance de la population, nous pouvons dire que les réclamations n'ont jamais été aussi basses.

Ce sont des personnes qui demandent des allocations de chômage, et le fait que les demandes diminuent suggère un marché du travail plus tendu. En tant que tel, il est probable que la masse salariale non agricole reflétera les développements positifs, rapprochant la Fed de la réalisation de son mandat de plein emploi.